Obtenez gratuitement le nouveau pack de combat pour CoD Warzone avec PS Plus

Call of Duty: Warzone et Vanguard célèbrent l’arrivée de la saison 4 avec un nouveau pack de contenu exclusif pour les abonnés PS Plus. Les membres sur PS5 et PS4 pourront récupérer le pack de combat expéditionnaire, qui comprend un skin d’opérateur, deux plans d’armes et d’autres produits skins à thème.

Call of Duty: Warzone Expeditionary Combat Pack – Tout le contenu

Skin d’opérateur légendaire pour Halima Zambardi

Plan d’arme légendaire : Ruines antiques

Plan d’arme légendaire : Corps expéditionnaire

Horloge légendaire : Chercheur de sagesse

Emblème légendaire – Invisible

Carte de visite épique : creusez le butin

Autocollant épique : Gold Raiders

Amulette épique : vieil oiseau

double jeton d’expérience

Pour l’utiliser, rendez-vous dans la section « packs exclusifs » de votre abonnement PS Plus. L’ensemble du pack sera déverrouillé dans le jeu pour une utilisation sur toutes les plateformes. Cependant, les utilisateurs sur Xbox et PC ne verront aucun élément spécial dans les décorations. Par exemple, le plan de l’arme affichera les pièces jointes, mais vous ne verrez pas à quoi elles ressemblent. Nous devons vous rappeler que ce package de combat restera disponible tout au long de la saison 4. Une fois terminé, le nouveau contenu cédera la place, vous devez donc vous dépêcher lors de son utilisation.

La saison 4, intitulée Mercenaries of Fortune, a débuté le 22 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La principale nouveauté est Fortune’s Keep, la troisième carte à être ajoutée à la rotation aux côtés de Caldera et de Rebirth Island. Cette zone jouable présente une multitude d’intérieurs sur une île de taille moyenne, similaire à celle vue dans la prison d’Alcatraz. A côté apparaissent les mises à jour de Caldera, telles que les quatre points d’intérêt non publiés et la réduction de la végétation de 50%. Tout cela conçu pour offrir de la variété, tout en améliorant la visibilité. Découvrez tous les détails ici.

