eFootball 2022 et le Bayern Munich signent le renouvellement estival

Konami vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux le renouvellement du partenariat du Bayern Munich avec eFootball 2022. Le célèbre jeu de foot, toujours Pro Evolution Soccer (PES) dans nos petits coeurs, maintient ainsi la licence de l’équipe et mettra en scène l’Allianz Arena, un métier spécial lorsqu’il s’agit de recréer les visages des footballeurs et les kits et modèles officiels. Le Bayern rejoint le FC Barcelone, la Juventus et Manchester United en tant que principaux collaborateurs officiels d’eFootball 2022 pour ce stage, prévu comme la saison du retour après le crash d’il y a un an.

« Bienvenue sur eFootball. Ça va être incroyable », lance Thomas Muller, l’attaquant de l’équipe bavaroise, dans la vidéo de présentation. « Nous avons fait preuve de passion sur le terrain et célébré les succès. Nous nous sommes engagés dans le football et avons toujours trouvé le moyen d’être meilleurs. Nous avons confiance en notre esprit d’équipe et en remportant des trophées ensemble. Nous avons travaillé dur pour atteindre nos objectifs et nous continuerons grimpez encore plus haut. » plus haut ensemble », poursuivent ses compagnons. « Jouez comme le Bayern dans eFootball. Le terrain est à nous. »

eFootball 22 | Calendrier de contenu

Le renouvellement du Bayern est l’une des rares joies du jeu ces derniers jours, dans laquelle Konami a confirmé qu’il n’y aura pas de Master League avant 2023 et que plusieurs fonctions de base (comme la création de jeux auxquels nous pourrons inviter nos amis) seront n’arrivera qu’après l’été, pas plus que le Cross-play entre consoles et PC.

Voici leur calendrier de contenu :

contenu gratuit

Mode d’édition complet : hiver 2022

Crossplay entre consoles et PC : hiver 2022

Création de salles pour jouer en ligne : après l’été 2022

Contenu payant

Ligue des maîtres : 2023

Nouvelles équipes et ligues : fin 2022

eFootball 2022 est actuellement plongé dans sa saison 2 récemment publiée, qui est accompagnée du patch 1.1.0 (dont vous pouvez lire tous les détails ici). Nous vous rappelons que le jeu est gratuit et donc disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Depuis le 2 juin dernier, il dispose même d’une version pour les mobiles Android et iOS. Peut-être que cet été nous serons sans Qatar, mais nous aurons toujours eFootball.