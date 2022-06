One Piece se termine avec Ryokugyu sur les amiraux et les derniers ennemis de Luffy

(Cet article contient des spoilers du manga One Piece jusqu’au chapitre 1053).

Eiichiro Oda a toujours aimé nous laisser le cul tordu avant chaque pause. Le fruit du démon du mangaka est le cliffhanger no Mi, dont le pouvoir est de générer de nouvelles théories et de porter chance aux fans à chaque fois qu’il fait une pause. Vous pouvez donc imaginer ce qui s’est passé après le chapitre 1053 de One Piece, le dernier avant la plus grande rupture de l’histoire du manga. Oda a réveillé toute sa puissance et laissé mille questions sans réponse face à la fin imminente de la série. Le seul mystère qu’il a commencé à résoudre est celui qui nous préoccupe aujourd’hui, celui des derniers ennemis de Luffy.

Le chapitre 1053 a marqué la sortie de Ryokugyu alias Green Bull, le dernier des redoutables amiraux de la marine. Jusqu’à présent, nous n’avions vu que Kizaru et Fujitora en action, tous deux sous le commandement d’Akainu « Ace killer », mais cette fermeture de Wano a servi à prouver que Ryokugyu est aussi terrifiant qu’eux. Il suffit de voir que dans quelques panneaux, le roi et la reine ont été chargés sans échevelé. Comme s’ils n’étaient pas les amiraux de Kaidou, ils n’avaient pas deux des plus grosses primes et ils n’ont pas mis Zoro et Sanji (tous deux avec un pied dans l’autre quartier lors de leurs batailles respectives) contre un rocher et un endroit dur. « Empereurs de la mer ? et, c’est très bien, c’est comme si Oda avait dit, mais maintenant c’est au tour des amiraux. Maintenant, nous faisons le saut dans les ligues majeures.

Pouvoirs de l’amiral One Piece

Ryokugyu possède un akuma inconnu no Mi (paramecia? Logia?) Qui lui permet de contrôler les plantes et la nature à volonté. Soit pour repeupler Wano (comme le cheval d’Attila, où l’herbe ne repoussait pas là où il marchait, mais vice versa), soit pour arracher des racines de la terre avec lesquelles devenir Vlad l’Empaleur et percer ses ennemis. C’est un redoutable rival capable d’aspirer l’eau et l’énergie vitale de votre corps. Un Bulbizarre bipède qui vole avec un capcoptère géant en forme de fleur et qui est également capable de survivre grâce à la photosynthèse. En effet, il se vante de ne pas avoir mordu « depuis plus de trois ans ».

Nous sommes face à un boss final aux pouvoirs aussi brisés que ceux de ses compagnons. Après tout, Kizaru peut se déplacer à la vitesse de la lumière, ce qui n’est pas rien, Fujitora lance des météorites, presque rien, et Akainu est une personne créée par un volcan. C’est le genre de personnes qui partent à la recherche d’un roi pirate. Pas de deuxième et troisième épées comme Smoker ou Sentomaru. L’amiral même de la flotte et ses trois hommes de confiance. Tous, soit dit en passant, basés sur certains des visages les plus emblématiques de la cinématographie japonaise.

Les Cinq Anciens et Im-sama

Mais aussi difficiles qu’ils soient à battre, les amiraux de la marine sont toujours les chiens d’attaque du gouvernement mondial, l’organisation politique qui contrôle le monde depuis plus de huit cents ans. Devant elle se trouvent les soi-disant Five Elders, dont l’apparence peut vous jouer des tours. Au début, cela ressemble à une équipe de pétanque, mais ils n’ont pas pris une ride depuis plusieurs décennies et sont pleins de cicatrices et de blessures de guerre. À plusieurs reprises, il est devenu clair que sa taille est comparable à celle de l’un des amiraux et s’ils ont été inspirés par des acteurs célèbres, le Gorosei rappelle des politiciens ou des personnalités telles que Karl Marx et Mikhail Gorbachev. Personne ne serait surpris si, parlant en argent, ils distribuaient aussi des galettes comme du pain.

Paradoxalement, il y a un marionnettiste au-dessus de ces cinq marionnettistes. Un esprit maître derrière tout. Il s’agit d’Im-sama, le personnage le plus haut gradé connu du gouvernement mondial. Im est la personne qui porte la couronne, s’assied sur le trône et oblige Gorosei lui-même à s’incliner. Pour l’instant juste une ombre, l’un des plus grands mystères de One Piece et le grand ennemi parmi les chapeaux de paille s’ils veulent mettre fin au mystère du siècle vide. Si Luffy et co. ils veulent vraiment agiter le drapeau de la liberté et secouer le monde, en cours de route, ils doivent battre Im, les Cinq Anciens et leurs escortes, Cipher Phol du vieux Rob Lucci. Et cela demandera plus que de la force. Le gang devra recourir à Robin, au Ponéglyphe et aux trois armes anciennes (Pluton, Poséidon et Uranus). Ce n’est qu’alors qu’ils pourront mettre la marine et le gouvernement mondial en échec.

Barbe Noire, le dernier ennemi de Luffy

Si les amiraux, les Gorosei et Im-sama sont les ennemis que Luffy devra vaincre pour briser les chaînes du monde, alors il y a ceux qu’il devra vaincre pour devenir le Roi des Pirates. Et parmi eux, Barbe Noire, avec qui le sujet est devenu personnel. Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, est apparu très tôt dans One Piece, de retour dans le chapitre 223 du manga et l’épisode 146 de l’anime. Peu après l’inoubliable « Je promets de ne pas combattre dans cette ville » de Jaya Island, juste avant Skypiea. Il a fait irruption avec un discours spectaculaire sur les rêves des gens. Un moment auquel nous aurons sûrement un flashback et dans lequel Luffy et Zoro ont déjà réalisé le danger de leur rival.

Depuis lors, le gang de Barbe Noire est devenu aussi grand que les Chapeaux de Paille. Ses exploits aussi. A causé la cicatrice sur l’œil de Shanks, la cicatrice. Il a trahi et tué Barbe Blanche. Il a vendu Ace à la marine. Il a participé à l’émeute d’Impel Down. Il a été nommé empereur de la mer avant Luffy en conquérant des îles comme Baltigo ou Hachinosu. Il a maîtrisé sichibukai comme Moria sans problème. Et qui sait ce qu’il a fait pendant que l’arc Wano se déroulait. La dernière fois que nous avons entendu parler de lui, il avait 2,247 millions de baies de prime, mais il est probable qu’il en ait déjà dépassé les trois mille, comme Trafalgar Law, Eustass Captain Kid et Monkey D. Luffy lui-même.

Barbe Noire est le seul pirate connu avec le pouvoir de deux Fruits du Démon. Le fruit des ténèbres (Yami Yami no mi) et le fruit qu’il a volé au cadavre de Barbe Blanche, le sien, le fruit du tremblement, capable de provoquer des tremblements de terre (Gura Gura no Mi). Avec le premier, il se vante de « réduire n’importe quoi à rien » et avec le second de « tout détruire », étant pratiquement invincible et devenant ainsi le pirate le plus fort de tous. Le fruit des ténèbres est capable de désactiver les pouvoirs des fruits de ses adversaires (lors de leurs premières rencontres, Ace a cessé d’être du feu et Luffy a cessé d’être du caoutchouc), donc la stratégie pour le vaincre au combat n’a pas encore été découverte. .

Aussi colérique, farceur et rêveur que Luffy, Barbe Noire a suffisamment de charisme pour remplir la maxime des grandes histoires, « aussi bonnes que leurs méchants ». Il a également pratiquement assez de compagnons pour que des confrontations 1 contre 1 se produisent entre les Chapeaux de Paille et Kurohige. Si les étoiles ne se sont pas alignées pour que la guerre finale se déroule entre les deux équipages, laissez la foudre frapper à nouveau la plate-forme d’exécution de Loguetown. Un épéiste pour Zoro (Shiryu), un sniper pour Usopp (Van augur), un duel médicinal entre Chopper et Doc Q, ou entre barreurs (Jinbei vs Jesus Burgess), etc, etc. Nous n’allons pas dire qu’Oda avait tout prévu depuis plus de deux décennies, mais Oda avait tout prévu.

Et après cet examen des derniers ennemis de Luffy, nous disons au revoir, mais pas avant de vous rappeler que cette pause est le moment idéal pour réfléchir à la critique du chapitre 1053 de One Piece, vous faire savoir que c’est officiel quand la pause se terminera et encourager à vous de monter sur le navire avant l’arc final. Si vous faites partie de ces derniers, nous vous laissons comment voir One Piece dans l’ordre.