Xena la princesse guerrière a fait son apparition dans Doctor Strange 2 mais personne ne l’a remarqué

Xena la princesse guerrière, protagoniste mythique de la série éponyme jouée par l’actrice Lucy Lawless, a également son propre caméo dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cela a été confirmé par le réalisateur Sam Raimi lui-même à travers les commentaires audio de la version maison du film, confirmant quelque chose que certains fans soupçonnaient mais qui pour la plupart est passé complètement inaperçu : la statue à la base des Illuminati dans laquelle la confrontation brutale avec Wanda est en fait une représentation de Xena.

Xena entre dans la mythologie du MCU

Ainsi, et malgré le fait que certains fans soupçonnaient qu’il pourrait s’agir de Xena la princesse guerrière, il n’y avait aucune confirmation ou preuve que c’était le cas. Pour le reste des spectateurs, ce n’était rien de plus qu’une statue antique qui semblait représenter un combattant. Maintenant, Sam Raimi confirme qu’il s’agit d’un hommage à un personnage aussi emblématique, le protagoniste d’une série dérivée d’Hercule dont Sam Raimi lui-même était producteur; d’où l’Easter-egg.

Et c’est que Sam Raimi est très familier avec les Easter-eggs et les petits hommages dans tous ses films, de l’apparition récurrente de l’acteur Bruce Campbell (Ash, le protagoniste de la saga Evil Dead) dans tous ses films à d’autres éléments qui rendent hommage à son passé cinématographique, comme la voiture Oldsmobile Delta 88 qui se faufile toujours dans ses œuvres.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est maintenant disponible en streaming à domicile sur Disney +, avec une prochaine sortie Blu-ray prévue pour fin juillet 2022.

