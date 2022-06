Star Wars : Obi-Wan Kenobi allait être une trilogie cinématographique

Stuart Beattie est la personne qui a inventé l’histoire principale de Star Wars : Obi-Wan Kenobi, mais il a quitté le projet et son travail est passé aux scripts de la série limitée après l’échec au box-office de Solo. Dans une interview accordée à The Direct, le scénariste – crédité dans les épisodes 1,2,3 et 6 – a révélé que le projet avait été initialement conçu comme une trilogie de films. La première saison de la série limitée reprend l’argument qu’il avait pensé pour la première d’entre elles.

« Quand j’ai décrit mon histoire d’Obi-Wan pour Lucasfilm, j’ai dit qu’il y avait en fait trois histoires, car il y avait trois évolutions différentes que le personnage devait traverser pour passer d’Obi-Wan à Ben. » Le premier film était basé sur le concept de se soumettre à la volonté de la Force et de laisser le garçon Luke Skywalker seul.

mortalité et sacrifice

La seconde était de s’occuper du destin de Kenobi : « L’un des moments les plus puissants, probablement le plus puissant de l’histoire d’Obi-Wan, c’est quand il se sacrifie dans A New Hope. » Dans l’ensemble, « si vous vous arrêtez un peu pour y penser, c’est un peu abrupt », alors l’écrivain souligne que cette scène avait besoin de quelque chose de préalable, d’une acceptation préalable de ce qui allait se passer ensuite.

« C’est l’un de ces éléments universels avec lesquels nous traitons tous, acceptant notre propre mortalité. » Cette deuxième étape de l’évolution d’Obi-Wan répond en quelque sorte aux enseignements de Qui-Gon, son professeur, lorsqu’il lui dit qu’il y a un moment où il devra se sacrifier pour le bien des autres. « Quand ce moment arrive [Una Nueva Esperanza], tu le comprends ». Cela aurait été le deuxième film. » Bien sûr, rien ne dit sur l’intrigue du troisième.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi aurait une deuxième saison. La vérité est que Lucasfilm ne l’a pas exclu, même si depuis le début on dit qu’il s’agit d’une série limitée. Beattie a évoqué cette possibilité. « Si cela avait quelque chose à voir avec la deuxième saison d’Obi-Wan, cela toucherait à l’évolution du personnage. Pour moi, c’est vraiment intéressant, et comme je l’ai dit, universel ».

Bilan de la première saison de Star Wars : Obi-Wan Kenobi.

