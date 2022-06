Return to Monkey Island sur Nintendo Switch sera une exclusivité chronométrée

Le retour de l’une des aventures graphiques les plus réussies de tous les temps se concrétisera avec une nouvelle suite, qui poursuivra les événements du deuxième opus. Return to Monkey Island est toujours prévu pour 2022 et nous propose un nouveau voyage plein d’humour et d’énigmes. Le jeu a été annoncé pour PC, bien que lors de la Nintendo Direct Mini : Partner Showcase, il ait également été révélé qu’il était en développement pour Nintendo Switch. Il s’agira toutefois d’une exclusivité temporaire.

Cela indique que le jour du lancement, il ne sera disponible que pour les compatibles et les hybrides. Plus tard, il peut également atteindre le marché sur des plates-formes telles que PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Ce qui est inconnu, c’est combien de temps durera l’exclusivité de la console, nous devrons donc attendre Lucasfilm Games, Devolver Digital et Terrible Toybox en parlent.

La suite des deux premiers

Return to Monkey Island suit l’histoire de l’intrépide Guybrush Threepwood, un personnage connu pour sa quête pour naviguer sur les mers en tant que pirate. Après les événements racontés dans The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2, le pirate irrévérencieux se lancera à nouveau dans une aventure dangereuse, dans laquelle il rencontrera de vieux amis et ennemis. L’ombre de LeChuck est longue, mais une nouvelle bande de pirates menace de prendre le contrôle de l’océan.

Le jeu présente les esprits pensants des originaux de LucasArts. Ron Gilbert et Dave Grossman écrivent l’intrigue et les blagues de Return to Monkey Island, un jeu qui a été annoncé de manière inattendue le poisson d’avril. Personne n’y croyait, jusqu’à ce que quelques jours plus tard, il soit confirmé que la blague était bien une réalité. L’œuvre a un style artistique renouvelé qui ne suit pas les lignes des classiques ou des versions remaniées.

Source | Boulon de jeu