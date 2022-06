Cyberpunk 2077 : La société d’AQ externe mise en cause pour l’état initial du jeu se défend

Le lancement désastreux de Cyberpunk 2077 a obligé CD Projekt RED à modifier tout son calendrier pour réparer le désordre. Récemment, la chaîne YouTube Upper Echelon Games a publié une vidéo évoquant des documents confidentiels d’un employé de Quantic Lab, la société externe qui était en charge du processus QA du jeu vidéo. Maintenant, la société a répondu aux accusations.

Selon les documents précités, qui témoignent des problèmes lors de la phase de test du jeu vidéo, le travail de Quantic Lab a peut-être contribué au mauvais état de Cyberpunk 2077 lors de sa commercialisation fin 2020. Toujours selon cette Source, le studio polonais pensait que des testeurs vétérans travaillaient sur le projet, alors qu’en fait la plupart d’entre eux étaient des juniors. Et qu’est-ce que l’entreprise a à dire à ce sujet? Le PDG Stefan Seicarescu est intervenu et a répondu aux questions de VGC.

Quantic Lab se défend contre les accusations

Le PDG de cette société roumaine a déclaré qu’elle essayait toujours de « travailler avec transparence et intégrité » avec ses partenaires industriels. Elle n’a explicitement démenti aucune information, mais elle maintient que le document comporte des inexactitudes : « La vidéo postée sur les réseaux sociaux qui est mentionnée dans votre article commence par des données erronées sur l’histoire de Quantic Lab. Il semble qu’il y ait un manque de comprendre comment un jeu est testé avant sa sortie sur le marché ».

Quantic Lab compte 400 employés répartis dans les trois bureaux de l’entreprise en Roumanie et environ 60 clients actifs. “Quantic Lab aide dans plus de 200 projets par an [desarrollados por] grands éditeurs du monde entier. Le directeur conclut qu’ils continuent à suivre la philosophie de faire passer la qualité avant tout.

Seicarescu laisse entendre que la responsabilité de l’état de Cyberpunk 2077 n’incombe pas seulement à Quantic Lab : « Tous nos accords avec nos clients sont confidentiels, mais en général, les éditeurs principaux travaillent avec plusieurs sociétés d’assurance qualité tierces et ne relèvent pas d’une seule, ainsi que des ressources d’assurance qualité internes au niveau du développement dans la plupart des cas.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Après plus d’un an et demi de mises à jour, le titre fonctionne déjà bien sur tous les systèmes.

Source | VGC