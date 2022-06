Voici Inzone, La Nouvelle Gamme De Produits De Jeu Sony

Sony fait le saut dans le monde du jeu vidéo au-delà de PlayStation avec INZONE, sa nouvelle gamme d’appareils de jeu. La société vise à « offrir une expérience immersive pour aider les joueurs à remporter la victoire ». Il s’ouvre avec cinq produits, deux moniteurs et trois casques.

Moniteurs INZONE : quel est le pari de Sony ?

Dans la gamme des moniteurs, nous trouvons les modèles INZONE M9 et INZONE M3. Nous parlons de panneaux IPS de 27 pouces qui garantissent une latence GtG de 1 ms, la prise en charge de NVIDIA G-Sync et le VRR (taux de rafraîchissement variable). Le premier, le haut de gamme, offre une résolution 4K native jusqu’à 144 Hz, 600 nit DisplayHDR, Full Array Local Dimming (éclaire les zones de l’écran qui ont besoin de luminosité et assombrit celles qui nécessitent du noir) et sa gamme de couleurs dépasse 1000 millions . Il est livré avec la désignation « parfait pour PS5 ». Si vous branchez la console sur le moniteur, l’écran ajustera automatiquement le HDR et sélectionnera le meilleur mode à exécuter en fonction du contenu que vous visualisez.

Le modèle M3 offre les mêmes fonctionnalités, sauf qu’il vise la Full HD (1080p) à 240 Hz, ses pics HDR à 400 nits et qu’il n’est pas rétro-éclairé. Il ne couvre pas non plus plus de 95 % du DCI-P3, c’est-à-dire qu’il ne reproduit pas les couleurs de la même manière vibrante et réaliste que le M9.

Avec eux, le hub INZONE est proposé, une application informatique qui vous permet d’ajuster l’image de chaque application de manière détaillée et individuelle. Vous pouvez attribuer des profils spécifiques qui incluent des filtres supplémentaires, tels que la possibilité d’ajouter un réticule, une minuterie, un compteur d’images et un égaliseur sombre, entre autres éléments.

Les responsables affectent la conception de la base. Un support vertical supporte le moniteur sur deux pieds fins de chaque côté. En pratique, il fonctionne comme un trépied réglable. Compte tenu de l’espace qu’il laisse sur les côtés, vous pouvez le combiner avec différentes configurations de tapis et de position du clavier. L’angle et la hauteur du panneau sont réglables.

Les deux modèles offrent les ports de connexion suivants :

Deux ports HDMI 2.1

Un port DisplayPort 1.4

Un port USB C avec mode alternatif à DisplayPort

Un port USB B

Trois ports USB A

Un port jack audio 3,5 mm

Haut-parleurs 2 W intégrés

L’INZONE M9 devrait être commercialisé cet été au prix conseillé de 1 099 euros. Le modèle M3, en revanche, fera de même l’hiver prochain à un prix à préciser.

Casques, trois modèles qui répondent aux exigences du joueur

Dans les trois modèles de casques, l’offre est un peu plus diversifiée par rapport à ce que l’on voit dans les moniteurs. On retrouve les INZONE H9, H7 et H3, chacun axé sur un type de consommateur différent. Les principales caractéristiques du trio sont le maintien de la qualité audio caractéristique de Sony ainsi que le confort des écouteurs qui resteront sur votre tête pendant des heures.

ENZONE H9

INZONE H9 offre une connectivité sans fil bidirectionnelle, à la fois radiofréquence (via plug and play) et Bluetooth. Il intègre l’annulation du son, qui vous permettra de vous isoler du bruit autour de vous ; Si vous préférez rester attentif à votre environnement, vous pouvez utiliser le mode son ambiant avec lequel vous atteindrez une autonomie allant jusqu’à 32 heures. Avec une charge de 10 minutes, vous obtiendrez une heure d’utilisation ininterrompue. Et oui, vous pouvez le charger pendant que vous l’utilisez.

L’INZONE H7, d’autre part, perd la suppression du bruit pour prolonger la durée de vie de la batterie jusqu’à 40 heures. Presque rien. Il n’offre pas non plus d’effets d’éclairage ni le skin synthétique des coussinets, en nylon synthétique dans ce modèle. Le modèle d’entrée, l’INZONE H3, propose uniquement une connectivité via un port jack.

EN ZONE H3

Tous les trois partagent le certificat de qualité pour Discord et le son spatial à 360 degrés, bien que dans ce cas, il ne puisse être perçu que si vous les utilisez sur un PC avec l’application INZONE Hub. D’autre part, le microphone qu’il intègre est bidirectionnel, ce qui réduit le bruit qui filtre de l’extérieur. Sa conception est centrée pour que vous effectuiez peu d’actions avec la paume de votre main, avec un accès immédiat. Par exemple, si vous mettez le microphone en place, il sera coupé. Ils sont également compatibles avec la PlayStation 5 et sa technologie sonore 3D Tempest. Son apparence dans l’interface sera native, comme on le voit dans le modèle Pulse.

INZONE H9 sera mis en vente au prix de vente conseillé de 300 euros, tandis qu’INZONE H7 sera mis en vente à 250 euros. L’INZONE H3, le modèle économique, débutera à partir de 100 euros. Tous les trois seront disponibles sur le marché à partir de juillet.

Source : présentation Sony