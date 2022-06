Ethan Hawke et Pedro Pascal joueront dans le premier western de Pedro Almodóvar

Ethan Hawke, l’acteur américain bien connu qui vient de sortir le thriller terrifiant Black Phone, rejoindra prochainement l’acteur chilien Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) dans la prochaine œuvre du cinéaste espagnol Pedro Almodóvar, intitulée Strange way of life (étrange mode de vie). C’est ainsi que des médias tels que Collider ou Variety le recueillent, confirmant les premières données de ce nouveau court métrage du réalisateur de La Mancha qui sera tourné en août prochain dans le désert de Tabernas, Almería.

Etrange mode de vie : le nouveau western d’Almodóvar

Cela a été annoncé par la société de production du réalisateur espagnol, El Deseo, confirmant d’autres noms tels que Pedro Casablanc et Sara Sálamo, ainsi que le jeune Jason Fernández, le Portugais José Condessa, le mannequin George Steane et Manu Ríos. Ce sera un court métrage d’environ 30 minutes, tourné en anglais, comme Almodóvar l’a déjà fait avec The Human Voice avec Tilda Swinton et compte bien le faire avec le prochain film Manual for cleaning women avec Cate Blanchett.

Pierre Pascal

Parallèlement à l’annonce, un premier synopsis officiel a été partagé avec Silva en tant que protagoniste, un éleveur qui traverse un désert à cheval pour rendre visite au shérif Jake, qui 25 ans plus tôt avaient déjà travaillé ensemble comme bandits engagés : « Silva relève de la prétexte pour retrouver son ami de jeunesse, et effectivement ils fêtent leur rencontre, mais le lendemain matin, le shérif Jake lui dit que la raison de son voyage n’est pas le souvenir de leur ancienne amitié », ajoute le synopsis.

Le tournage devrait débuter fin août à Almería, tandis que Hawke et Pascal seront en France début juillet pour préparer le tournage et les différents tests de caméra. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour ce nouveau western.

