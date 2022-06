Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope annonce sa date de sortie et son propre Showcase

Lors de la Nintendo Direct Mini : Partner Showcase d’aujourd’hui, Ubisoft a montré une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Mario + Rabbids : Sparks of Hope qui a également servi à confirmer sa date de sortie. Le jeu arrivera exclusivement sur Nintendo Switch le 20 octobre 2022 et le fera avec la ferme intention de surpasser son prédécesseur, Mario + Lapins Crétins : Kingdom Battle, qui a atteint un honorable 85 sur Metacritic.

Parmi les nouveautés que l’on peut voir dans la bande-annonce figure l’union de Bowser à l’équipe. Le principal ennemi juré de Mario devra mordre la balle et s’allier au plombier. Une entité cosmique maléfique connue sous le nom de Cursa a plongé la galaxie dans le chaos et volé ses troupes, alors Bowser sera tout aussi intéressé à la vaincre que Mario, Luigi, Peach et leurs alter ego farfelus respectifs sous la forme de Rabbid.

Cette fois, l’intrigue nous plonge dans un dangereux voyage à travers l’univers à la recherche des Sparks, un mélange entre les Lapins Crétins et les Sparks de Super Mario Galaxy. Nous devrons visiter des endroits sans fin pour les libérer et, une fois cela fait, les Sparks rejoindront notre équipe et débloqueront un bon nombre de compétences et d’avantages lors des batailles, telles que les pouvoirs de glace et de feu. Ils seront l’une des nouveautés jouables de ce nouveau Mario + Lapins Crétins, avec lequel Ubisoft entend remixer stratégie au tour par tour et action en temps réel.Cursa a pris le contrôle de l’armée de Bowser et il veut la récupérer en combattant côte à côte côte à côte avec mario

Mario + Rabbids: Sparks of Hope Showcase : date et comment regarder

Lors du Nintendo Direct, il a également été annoncé que Mario + Rabbids : Sparks of Hope aura son propre événement, sa propre conférence, pour partager encore plus de nouvelles et de détails sereinement. Elle aura lieu demain, 29 juin 2022, vers 18h00 (heure locale française). Le jeu monopolisera tous les projecteurs et pourra être suivi depuis la chaîne YouTube d’Ubisoft. Voici votre programme pour le reste du monde :