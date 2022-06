Dragon Quest Treasures présente son premier gameplay et confirme son arrivée sur Nintendo Switch

Dragon Quest Treasures tient sa promesse en partageant plus d’informations ce mois-ci. La Nintendo Direct Mini du 28 juin a eu sa présence, qui arrivera le 9 décembre sur Nintendo Switch. Erik et Mia, deux personnages clés du onzième épisode numéroté, prendront le poids de l’histoire alors qu’ils s’aventurent dans Draconia. Vous pouvez voir sa dernière bande-annonce en tête de cette news.

Qu’est-ce que les trésors de Dragon Quest ?

« Deux frères qui rêvent de mettre la main sur tous les trésors qu’ils peuvent, voient leur rêve se réaliser lorsqu’ils sont transportés au pays magique et mystérieux de Draconia », explique l’éditeur dans un communiqué. « Erik et Mia, ainsi que leurs adorables compagnons Purrsula et Porcus, uniront leurs forces avec des monstres hautement qualifiés pour rechercher de grands trésors. »

Les images partagées dans la présentation présentent des extraits de gameplay en temps réel. Ils soulignent que nous devons « recruter des monstres apprivoisés pour rejoindre votre fantastique voyage ». Il y a un moment où l’on voit Erik accompagné d’un slime et d’autres créatures du bestiaire classique de Dragon Quest, toutes avec leur barre de niveau, de santé et de magie.

L’aventure consiste à récupérer des trésors pour les emmener à la base, où ils les évalueront pour vous. La quantité de giles que vous recevez peut être utilisée pour l’étendre. À l’heure actuelle, il n’a pas été précisé comment cela affectera les ressources dont vous disposez dans le reste du monde.

La première fois que nous avons appris son existence, c’était lors de la diffusion pour le 35e anniversaire de la saga en 2021. Taichi Inuzuka, producteur du projet, a déclaré que certains sujets clés que le jeu traitera seront « L’enfance d’Erik et Mia ». Les fans de Dragon Quest XI : Echoes of a Lost Past auront raison de se plonger dans le jeu.

Source : Nintendo Direct Mini