Harvestella annoncé sur Nintendo Switch et PC, un mix de Final Fantasy et Stardew Valley ?

Les créateurs de Final Fantasy ont annoncé Harvestella pour Nintendo Switch et PC (Steam), un jeu vidéo de simulation de ferme de style Stardew Valley, mais avec une différence notable : il comporte également des éléments de jeu de rôle. Il s’agit d’une nouvelle production fantastique dans laquelle les joueurs doivent gérer la ferme et la défendre, tout en nouant des amitiés avec d’autres alliés.

L’histoire d’Harvestella commence à Lethe, un village tranquille où les saisons passent lentement. L’environnement change en fonction du printemps, de l’été, de l’automne et de l’hiver, de sorte que la gestion de la ferme et des cultures a également beaucoup à voir avec la saison elle-même. Cependant, entre chacun d’eux, il y a une station intermédiaire connue sous le nom d’immobilité, la station de la mort. Pendant cette période, il est presque impossible de sortir. Comme si cela ne suffisait pas, on dit que chaque année cela s’allonge de plus en plus.

Récolte, amis et combat

Le destin du village dépend de chacun des joueurs, qui devra surmonter l’immobilité et essayer de faire en sorte que ses cultures survivent. Les légumes et les fruits peuvent être cultivés, vendus ou utilisés pour faire différentes recettes. La nourriture résultante est utilisée pour améliorer temporairement les attributs, augmenter les HP, etc. Comme si cela ne suffisait pas, le joueur rencontrera différents alliés, chacun avec sa propre histoire.

Comme nous l’avions prévu, Harverstella implémente un système de combat qui s’inspire directement des jeux de rôle japonais. Square Enix a confirmé un système de travail similaire à celui de Final Fantasy ou Bravely Default, de sorte qu’il sera possible de développer de nouvelles compétences et pouvoirs en fonction de la classe de personnage que nous choisissons d’être.

Harvestella est prévu exclusivement sur Nintendo Switch sur console, bien qu’il soit également commercialisé sur PC (Steam). Si rien ne change, il arrivera en store le 4 novembre sur les deux plateformes.

Square Enix a également annoncé un portage de NieR : Automata pour Switch.

Source | Square Enix