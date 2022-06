Return to Monkey Island naviguera également sur Nintendo Switch

Les eaux bouillonneront une fois de plus alors que le bateau pirate de Return to Monkey Island lèvera l’ancre et se dirigera vers sa prochaine destination. Deux routes, même aventure : PC, oui, et maintenant Nintendo Switch aussi. Cela a été annoncé par Terrible Toybox, Devolver Digital et Lucasfilm Games lors de la Nintendo Direct Mini : Partner Showcase, où ils ont montré un gameplay nouveau et intéressant, que vous pouvez voir sur ces lignes.

Jamais las d’aventures et de mésaventures, le toujours courageux Guybrush Threepwood se lance dans un nouveau voyage, qui le mènera dans les Caraïbes à la recherche d’un secret qui refuse d’être découvert. Comment pourrait-il en être autrement, le retour sur l’île de la Mêlée implique de renouer avec de vieux amis et méchants d’antan. Et pour les méchants, le maléfique LeChuck, avec qui tout semble indiquer qu’il aura une nouvelle confrontation. Pendant ce temps, un nouvel équipage de Pirate Leaders a pris la mer.

Les créateurs originaux sont à l’origine du développement

Cette nouvelle suite a la plume des créateurs de la saga, Ron Gilbert et Dave Grossman. Le nouveau style artistique est incarné par des effets visuels de Rex Crowle (Tearaway), tandis que le gameplay introduit de nouvelles commandes, des fonctionnalités d’accessibilité et des blagues… toujours des blagues.

Malgré la polémique générée par le style visuel de l’aventure graphique, Ron Gilbert a été très clair à ce sujet et a déclaré que c’est le design qu’ils ont choisi : « Quand Dave et moi avons commencé à lancer des idées pour Return to Monkey Island, nous avons parlé de pixel l’art, mais ça ne me semblait pas bien. Nous ne voulions pas faire un jeu rétro. » Les créatifs assuraient alors qu’ils avaient toujours essayé de pousser la formule plus loin, c’est pourquoi ils ne voulaient pas qu’elle soit perçue comme un titre du passé.

Return to Monkey Island n’a pas encore de date précise, mais il devrait arriver sur PC et Nintendo Switch dans le courant de 2022.

Source | Returnal numérique