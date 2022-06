Fortnite: Semaine du lanceur de scie et du pistolet à feux d’artifice

Epic Games a annoncé quels sont les changements et les nouvelles pour Fortnite, disponible à partir d’aujourd’hui le 28 juin 2022. La semaine du lanceur de scie commence et le nouveau pistolet Fireworks est activé. Juste en dessous on vous dit tout ce qui a été annoncé sur la saison 3 de Fortnite :

Semaine de la tronçonneuse de la saison 3 de Fortnite

Du 28 juin à 15h00 CEST et jusqu’au 5 juillet à 14h59 CEST à Fortnite, la Semaine des scies est disponible. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un petit mod qui fait apparaître plus de lanceurs de scie dans le jeu que d’habitude. En plus de l’emplacement spécifique sur la carte où ils apparaissent généralement, ils sont également disponibles sous forme de butin au sol, de coffres dans toute l’île et de ravitaillement.

Au cours de cette semaine, nous trouverons plus de lanceurs de scie

Nouvelle arme de la saison 3 de Fortnite : Fireworks Gun

Depuis le 28/06/2022, le Fireworks Gun rejoint l’arsenal disponible dans la saison 3 de Fortnite. Techniquement ce n’est pas une arme nouvelle, puisque son utilisation est identique à celle du Flare Gun. Il arrive que, comme son nom l’indique, des feux d’artifice sortent de ce pistolet lorsque l’on tire. On peut le trouver aléatoirement au sol, dans les coffres et dans les ravitaillements.

Le Fireworks Gun rejoint la saison 3 de Fortnite

Avis de compétition Fortnite du 28 juin 2022

Les changements suivants ont lieu dans les modes File d’attente compétitive/Arène de Fortnite Battle Royale :

Le lance-scie n’est pas disponible dans l’arène, donc les changements d’aujourd’hui n’affectent pas la compétition.

Les pistolets pyrotechniques ne sont pas disponibles dans les files d’attente compétitives.

Ce sont les changements et les nouvelles de Fortnite le 28/06/2022. Nous vous rappelons que dans notre guide Fortnite, nous abordons tous les angles possibles de la nouvelle saison, y compris comment monter de niveau rapidement ou comment terminer toutes les missions.

Source : EpicGames