Les 10 meilleurs personnages de jeux vidéo LGTBIQ + pour Pride Day

Aujourd’hui, 28 juin, a lieu la Journée internationale de la fierté, une date qui semble malheureusement plus nécessaire d’année en année. Par exemple, la liste est présentée, une liste de personnages qui ont représenté le collectif LGTBIQ+ dans les jeux vidéo et qui n’est ni trop longue, ni exempte d’histoires malheureuses sur l’accueil de la communauté à leur égard et sur le comportement et la censure de leurs propriétaires. Pour cette raison, et parce que faire un pas en avant ne indique pas avoir atteint le but, nous allons nous souvenir de leurs noms et ainsi célébrer et revendiquer l’amour libre, quel qu’il soit.

Ellie et Bill (The Last of Us)

Avec le remake de The Last of Us qui approche à grands pas, il est impossible de ne pas penser à Ellie en faisant une telle liste. Tant pour la beauté et la tendresse manifeste de leurs relations avec Riley ou Dina (respectivement dans Left Behind et The Last of Us : Part 2) que pour la poussière que leurs baisers et leur identité ont toujours suscité parmi une partie de la communauté. Annulé par beaucoup, il n’y a pas de meilleur personnage pour se battre pour l’amour libre que le protagoniste du jeu le plus réussi de l’histoire et l’un des plus grands projets jamais réalisés par Sony.

Mais il y a une vie au-delà d’Ellie. Dans le premier The Last of Us, nous avons également rencontré Bill, qui a en fait remporté le prix de « Personne gay de l’année 2013 » aux mains de la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD). Bill a été salué comme un personnage qui « oublie tous les clichés préconçus et représente magnifiquement la communauté queer dans le monde post-apocalyptique de Naughty Dog ». Son brouillon était tel que dans la nouvelle adaptation de HBO il aura un rôle prépondérant et bien plus important que dans le jeu. Y aura-t-il aussi des changements pour le remake ?

Traceur et Soldat : ​​76 (Overwatch)

Dans l’un des nombreux spin-offs d’Overwatch (et canon), la bande dessinée Reflections, Blizzard a confirmé que Tracer s’identifie comme lesbienne, a une petite amie nommée Emily et vit heureuse avec elle dans un appartement à Londres. Une sacrée révélation pour la communauté du jeu, dont il est clairement le personnage le plus aimé du campus, et qui s’est montré à la hauteur en faisant de Tracer une icône LGTBI dans les nouvelles histoires du lore collectif, souvent au-dessus des Blizzard lui-même.

Pourtant, pour mémoire, Tracer n’est pas le seul personnage gay d’Overwatch. Nous avons également Jack Morrison, mieux connu sous le nom de Soldier: 76 ans, qui avait un petit ami dont il était profondément amoureux avant de devenir le loup solitaire que nous connaissons. La guerre contre les omnics l’a séparé de lui et l’a empêché de le revoir depuis, comme le raconte une autre bande dessinée de la marque. Bien sûr, Overwatch est le meilleur exemple que l’univers élargi est une bénédiction. Moins pour Star Wars, bien sûr.

Max, Chloé et Rachel (La vie est étrange)

La tragédie adolescente de Max, Chloé et Rachel nous secoue encore à chaque fois que nous y pensons. Les trois ont servi à représenter le collectif LGTBI et la meilleure chose est que chacun l’a fait à sa manière, tous si différents et particuliers. Dontnod les a fait jouer dans l’une des meilleures expériences de narration de la génération précédente, Life is Strange et ses retombées, Before the Storm, dans lesquelles leurs troubles émotionnels et leurs chagrins n’étaient qu’un des nombreux problèmes qu’ils avaient.

Le développeur français a toujours eu un talent et un engagement particulier sur ces questions et les a mélangés à merveille avec la peur de grandir, les doutes terrifiants de l’adolescence et le drame environnemental de la société actuelle. La vie, la mort et des dizaines de sujets devant lesquels il est arrivé un moment où il était impossible de retenir ses larmes. La seule conclusion possible après Life is Strange était de s’abandonner à l’amour sans hésitation ni peur, quoi qu’il arrive, car il sera temps de se repentir plus tard. Dans la vie, il y en a toujours.

Dorian Pavus (Dragon Age : Inquisition)

BioWare pourrait entrer avec de nombreux jeux et personnages sur cette liste, car il a toujours été un champion du mouvement et a permis des romances entre héros dans ses sagas, quels que soient leur sexe et leur condition. Cependant, il est encore un peu délicat que cela dépende de la personne aux commandes, nous avons donc préféré rester avec Dorian Pavus, qui avait un rôle principal dans Dragon Age : Inquisition et était ouvertement homosexuel, peu importe ce que nous avions. dire. Les scénaristes du développeur ont admis dans leur présentation qu’il était le premier personnage « ouvertement gay » qu’ils aient jamais créé.

Au-delà de son orientation sexuelle, qui ne se cache à aucun moment, Dorian était la vedette de Dragon Age : Inquisition pour son humour et son caractère grossier. Un compagnon hilarant qui a conquis les siens et les étrangers et qui valait toujours la peine d’être à ses côtés. Un pas courageux au sein de BioWare et un avant et un après dans les propositions du studio.

Poison (combattant de rue)

Voluptueuse et sexy comme elle-même, Poison est un personnage aux origines aussi curieuses que controversées. Il est apparu pour la première fois dans Final Fight, un jeu d’arcade de 1989 qui a placé Nintendo à la croisée des chemins. Le grand N voulait amener le jeu au SNES, mais était réticent car il craignait que les femmes ne soient battues. Capcom a alors décidé de faire canoniquement Poison trans et a cru que cela résoudrait le problème. Tout le contraire. Nintendo a mis le cri encore plus haut et a remplacé le combattant par deux voyous au hasard. Dans un échange de gestes embarrassant envers la galerie, Sega, qui avait également mené des politiques similaires, en a profité pour marquer un point et a permis à Poison d’apparaître et d’être trans dans la version Mega CD.

Une fois utilisé, le personnage était conservé au congélateur, comme s’il fallait le cacher et couvrir sa honte. Son retour dans Street Fighter x Tekken (2012) et Ultra Street Fighter IV (2014) est un succès pour la liberté et la diversité sexuelle et de genre. Capcom l’a sauvé du placard de plusieurs manières, cela lui a permis de briller avec un lore à la hauteur et Posion est rapidement devenu l’un des personnages préférés de la communauté et plus représentatif de ce que nous avons dû combattre pour arriver là où nous en sommes.

Birdetta (Super Mario Bros.)

Dans le manuel d’origine de Super Mario Bros. 2, Nintendo qualifiait Birdo de personnage masculin qui préférait s’habiller en fille et s’appeler Birdetta. Un arrière-plan courageux qui, compte tenu du conservatisme et des valeurs périmées de l’époque (fin des années quatre-vingt), a fini par être supprimé dans les versions ultérieures du jeu. Birdo est donc le premier personnage trans dans les jeux vidéo.

Bien que Nintendo ait eu du mal à l’accepter et a nié cette description pendant de très nombreuses années, la société japonaise a fini par apprendre à ne pas voir les problèmes là où il n’y en avait pas. Déjà plus attaché à l’idée, le développeur a même permis à des jeux comme Mario Tennis d’insinuer que Birdetta et Yoshi sont en couple. En fait, le personnage a même exploré ses problèmes d’identité et l’histoire de son rejet pour être trans dans Captain Rainbow, un classique Wii qui n’a pas quitté le marché japonais et qui a sauvé des héros oubliés par leurs créateurs. La description de Birdo disait « son désir est d’être populaire auprès des garçons et elle a été emprisonnée pour un crime qu’elle ne sait pas si elle a commis ».

Sam Greenbriar (Rentré à la maison)

Avec la permission de Dear Esther, le genre du simulateur de marche doit sa vie à des expériences aussi émouvantes et merveilleuses que Gone Home. On y se mettait dans le skin de Katie, une jeune femme qui est rentrée chez elle après un long moment et qui découvrait l’histoire de sa sœur Sam à travers les journaux, objets et souvenirs disséminés dans les différentes pièces. Sam était le véritable protagoniste de l’histoire, si doux et délicat que tout ce que nous dirions menacerait de le gâcher. A travers l’écriture de Sam et la voix de Sarah Grayson, sa doubleuse, nous avons découvert un personnage fascinant et captivant dont nous sommes rapidement tombés amoureux.

Nous n’avons jamais pu lui parler ni la rencontrer en personne, mais Sam Greenbriar nous a dévoilé son âme avec les morceaux de son existence éparpillés dans la maison. Elle y racontait à quel point il lui était difficile d’accepter et d’être acceptée, ou comment elle avait trouvé l’amour de sa vie en Lonnie, son amie et camarade de classe. Caractère ou prestance, l’esprit de Sam Greenbriar ne peut pas manquer à la liste.

Volgin (Metal Gear Solid 3 : Mangeur de serpents)

Colonel Evgueni Borisovitch, mieux connu sous le nom de Volgin, est le prochain nom sur notre liste. Le méchant de Metal Gear Solid 3: Snake Eater était attiré à la fois par les hommes et les femmes et n’a pas pris la peine de le cacher. Le jeu n’est pas tombé dans les erreurs habituelles de l’industrie et n’a jamais laissé entendre que le célèbre soldat du GRU en était moins un homme, ou moins méchant, moins machiavélique, moins dangereux. Volgin a eu une idylle avec l’aîné Raikov, qui a été conçu avec un look cloué à Raiden à la demande de Kojima, qui voulait faire un peigne en forme de blague à tous les délinquants qui ont mis les mains sur la tête avec l’androgyne son apparition dans Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty. Une certaine grotte de joueurs y a vu une attaque contre leur virilité et Kojima a alors décidé de les torturer avec.

Au cours d’une section de Metal Gear Solid 3, nous avons dû infiltrer des installations ennemies déguisées en Raikov et avons fini par tomber sur Volgin, moment auquel l’une des scènes les plus drôles (et les plus obscures) du jeu s’est déroulée. Volgin nous a senti la zone noble et a détecté que nous portions un déguisement, piégeant Snake. La peur que Snake ait blessé Raikov et c’est pourquoi il portait son apparence a conduit à une haine terrible, l’interrogatoire / torture mythique de Snake Eater et des années plus tard, dans sa résurrection pour Metal Gear Solid V. Après tout, Volgin il n’a bougé que pour aimer.

Tyler Ronan (Dites-moi pourquoi)

Tyler Ronan est le protagoniste de Tell My Why, une autre expérience narrative réalisée à Dontnod (comme Life is Strange). Tyler est un homme trans dont l’identité est vitale pour la construction de son personnage, mais loin de l’épicentre de l’intrigue. Le rôle du jeune homme ne se limite pas à son sexe et le jeu l’aborde sans maladresse ni artifice farfelu. L’histoire raconte le parcours mélancolique de deux jumeaux, Alysson Ronan et Tyler lui-même, qui se retrouvent à Delos Crossing (Alaska, États-Unis) dix ans après la mort tragique de leur mère. Ils rentrent tous les deux chez eux pour clore cet épisode toujours poignant de leur vie et tourner la page.

Une vantardise de la façon de représenter et de traiter un personnage qui est aussi à la portée de tous, car Tell My Why est téléchargeable gratuitement tout au long du mois de la Pride.

Kanji Tatsumi (Persona 4)

Ceux qui ont apprécié Persona 4 sur PlayStation 2 (ou sa révision/remake pour PlayStation Vita, Persona 4 Golden) sauront que la profondeur et la complexité de chacun de ses protagonistes était l’une des forces du jeu. Et parmi ce répertoire de personnages mémorables, Kanji Tatsumi brillait de sa propre lumière. Malgré son apparence initiale de type cool et dur, d’adolescent irascible et conflictuel, derrière Kanji, il y avait un garçon qui n’était confus que par son orientation sexuelle. Ses missions nous ont permis de le connaître et de l’aider, avec un donjon mémorable à l’intérieur d’un sauna où ses peurs et ses pensées se sont rejointes. Les dialogues et les comportements de Tatsumi illustraient parfaitement cette phase de la vie où nous sommes en proie aux peurs, aux doutes et aux complexes.

Heureusement que Persona 4 Golden sort très prochainement sur Xbox Game Pass, alors tous ceux qui ne le connaissent pas pourront découvrir Kanji Tatsumi, l’un des grands personnages gay du monde du jeu vidéo et le nom de famille sur notre liste aujourd’hui.