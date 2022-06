League of Legends fixe une date pour le nouveau champion Nilah et un événement tant attendu

League of Legends accueillera prochainement un nouveau champion avec Nilah avec l’arrivée de la mise à jour gratuite 12.13, le tout à partir du 7 juillet 2022. A tel point que Riot Games a partagé en détail les capacités d’un nouveau personnage dont l’arme principale sera être une épée puissante avec une lame magique qu’il brandira comme s’il s’agissait d’un fouet. De plus, les responsables ont annoncé la date du nouvel événement Star Guardians 2022, qui aura lieu à partir du 14 juillet. Un été chargé s’annonce dans League of Legends.

Toutes les capacités du champion Nilah

Ainsi, avec l’arrivée de Nilah la semaine prochaine, League of Legends aura le chiffre non négligeable de 161 champions, un chiffre qui ne cesse d’augmenter depuis son lancement déjà lointain. Nilah est une guerrière ascétique qui a acquis ses pouvoirs après sa rencontre avec le démon de la joie. Voyons ses principales compétences :

Passif – Jubilation sans fin : Si Nilah touche un serviteur pour la dernière fois, elle et le champion allié le plus proche reçoivent 50 % de l’expérience autrement perdue en partageant l’expérience avec des alliés proches. Les soins et les boucliers que les champions alliés de Nilah lui accordent sont plus efficaces. Lorsqu’un allié proche utilise une capacité pour soigner ou protéger Nilah ou elle-même, Nilah accorde l’avantage supplémentaire à son allié et à elle-même.

A – Lame informe (passif) : les dégâts des attaques et des capacités contre les champions ignorent une partie de leur armure et soignent Nilah pour une partie des dégâts infligés. Cet effet évolue avec les chances de coup critique et peut donner à Nilah un bouclier contre les soins excessifs.

A – Lame informe (active) : Nilah claque en ligne, infligeant des dégâts à tous les ennemis touchés. Toucher un ennemi augmente la portée et la vitesse d’attaque de Nilah pendant quelques secondes. De plus, ses attaques de base éclaboussent dans un cône, infligeant des dégâts supplémentaires.

Z – Voile exultant : Nilah libère une brume qui l’enveloppe, lui accordant brièvement de la vitesse de déplacement, subissant moins de dégâts magiques et lui faisant esquiver les attaques de base. S’il touche un champion allié, il le cache dans la brume et lui accorde les mêmes buffs la moitié du temps.

E – Wake : Nilah se précipite à travers une unité ciblée, infligeant des dégâts à tous les ennemis qu’elle traverse. Nilah peut cumuler jusqu’à 2 charges de Wake. Nilah peut utiliser Formless Blade (Q) pendant Wake pour créer une vague sur son chemin, infligeant des dégâts et déclenchant ses attaques renforcées.

R – Apothéose : Nilah fait tourner son arme dans une zone autour d’elle, infligeant des dégâts et attirant les ennemis vers le centre. Puis il y a une explosion finale. Nilah soigne une partie des dégâts infligés et convertit l’excédent de soins en bouclier. Les soins et le bouclier augmentent avec les chances de coup critique et sont partagés avec les alliés proches.

Tout cela à partir du 7 juillet prochain avec l’arrivée du patch 12.13 et du nouveau champion Nilah.

Source | Riot Games