Stranger Things 4 : l’incroyable affiche du tome 2 anticipe le duel final entre Eleven et Vecna

Stranger Things 4, ou ce qui revient au même, la quatrième saison de Stranger Things, la célèbre et populaire série Netflix, s’achève ce vendredi 1er juin après une pause de plusieurs semaines depuis sa première, le tout avec un Double long- épisode en cours qui promet de mettre à l’écran le duel final tant attendu entre Once et Vecna, après avoir découvert le passé commun des deux dans le dernier épisode diffusé. Cela est démontré par l’affiche que Netflix a partagée, anticipant ce qui promet d’être une bataille de deux mondes avec le reste des jeunes protagonistes.

Une fin de qualité cinématographique

Bien sûr, la bande-annonce finale de ce tome 2 de Stranger Things 4 promettait déjà une bataille interdimensionnelle colossale dans laquelle il semble qu’il y aura des victimes et qui décidera de l’avenir de Hawkins et de ses habitants à des niveaux jamais vus auparavant. De plus, les frères Duffer -créateurs de la série- ont déjà assuré par le passé qu’ils aborderaient ce season finale avec une qualité cinématographique marquée malgré seulement deux épisodes.

A tel point que le huitième chapitre durera 80 minutes, tandis que le neuvième et dernier épisode de la saison atteindra 140 minutes, soit près de deux heures et demie d’action, d’horreur et d’épopée. « Il y a une partie d’une heure dans l’épisode final où il n’y a tout simplement pas de pause. C’est la chose la plus compliquée qu’on ait essayé de faire, tout est tension et peur, avec un temps d’exécution qui serait long même pour un film », ont récemment assuré les responsables.

Stranger Things 4 Volume 2 sort sur Netflix ce vendredi 1er juillet 2022. Un pas de plus vers l’issue de la série qui se déroulera dans la cinquième et dernière saison, toujours sans date de sortie.

Source | Netflix