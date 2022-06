Minecraft 1.19 : toute l’actualité de cette nouvelle version

Après l’arrivée de la mise à jour The Wild pour les versions Java et Bedrock, on découvre toutes les nouveautés qui accompagnent le patch 1.19, déjà disponible depuis ce mardi 28 juin. Avertissements pour violation des règles du jeu en ligne, le gardien et les mangroves, la disparition des lucioles… tout cela et bien plus encore.

Toute l’actualité de Minecraft 1.19

Pour commencer, l’une des nouveautés les plus intéressantes pour les joueurs qui aiment leurs jeux en ligne est que désormais Minecraft informera les utilisateurs qui ont commis des règles du jeu. Quelque chose de passible d’interdictions ou d’interdictions, via une notification dans l’interface du jeu. Dans un premier temps, un écran d’avertissement s’affichera et grâce aux informations qui apparaîtront nous pourrons connaître la raison pour laquelle nous pouvons être bannis et la durée de ladite interdiction afin d’y remédier à temps.

Grenouilles et nouveaux blocs : froglight

Par contre, l’arrivée des grenouilles et de leurs nouveautés est ce qui a causé la disparition des lucioles car elles sont vénéneuses pour les amphibiens. Deux des blocs dont les grenouilles peuvent se nourrir sont des cubes de boue et de magma. En faisant ce dernier, nous pouvons obtenir un Ranaluz, un bloc d’éclairage qui peut être vert, jaune ou violet selon le type de bloc de magma que la grenouille mange. Ainsi, il y aura des variations entre les grenouilles froides, chaudes ou tempérées.

Un gardien puissant

Avec la mise à jour 1.19 vient le monstre avec la plus grande barre de vie de tous, ce qui peut être plus compliqué que l’Ender Dragon lui-même. Une fois le hurleur activé pour la quatrième fois, cet ennemi entrera en action et nous attaquera avec des mouvements puissants qui prendront 4 cœurs à la fois. Tout un défi qui vaudra la peine d’être relevé.

Pour ce faire, nous pouvons utiliser, entre autres sorts et armes, l’enchantement Quick Stealth. Avec trois niveaux et uniquement disponible dans la vieille ville, cette nouvelle structure de gardien apparaît entre les hauteurs -1 et -64.

Nouveau biome : les Mangroves

D’autre part, nous avons l’arrivée d’un nouveau biome dans Minecraft. Les mangroves se caractérisent par un nouveau sol en terre battue et un bois de mangrove rougeâtre. Grâce à la combinaison de ces blocs de boue avec du blé, on peut obtenir des blocs d’Adobe, élément décoratif et esthétique.

Dans l’ensemble, il reste encore quelques mystères non résolus de cette mise à jour 1.19, mais nous avons hâte de percer les secrets du nouveau bloc indestructible dans le Deepslate renforcé, un bloc mystérieux qui fait partie du portail Ancient Cities dont le sort est encore inconnu .