Star Wars : Obi-Wan Kenobi recanonise un Jedi de The Force Unleashed

On raconte dans le jeu vidéo Star Wars : Le Pouvoir de la Force que Dark Vador avait un apprenti. Starkiller a servi sous les Sith pendant une partie de son enfance et de sa jeunesse. C’est plus tard qu’il rencontra le général Kota, d’abord en tant qu’ennemi puis en tant qu’allié. Toute cette histoire n’est plus canon car elle ne correspond pas à la chronologie actuelle, mais la série Star Wars: Obi-Wan Kenobi a sauvé Rahm Kota de l’oubli.

Un YouTuber spécialisé dans Star Wars (@Ky1eKatarn sur Twitter) a eu accès aux notes de production du département artistique. Il a découvert que dans les inscriptions sur les murs du Chemin de Jabiim, il y a des noms tels que le général Kota. Ce chevalier Jedi a combattu pendant la guerre des clones, mais jusqu’à présent, il n’était apparu que dans ce titre et sa suite, il n’est donc pas mentionné dans les films ou dans la série animée The Clone Wars.

Dans le titre LucasArts, qui peut actuellement être apprécié sur les consoles PC, Nintendo Switch et Xbox grâce à la rétrocompatibilité, le général Kota collabore activement avec le sénateur Organa pour commencer à articuler la rébellion. En raison de diverses circonstances, Starkiller finit par être recruté par les insurgés, alors il se retourne contre l’Empire Galactique et son maître, Lord Vader. Ces événements ont été progressivement éclipsés par de nouvelles histoires, dont Rogue One : A Star Wars Story.

Plus de jeux vidéo Jedi recanonisés

Les autres noms Jedi apparus dans les jeux vidéo sont Cere Junda et Eno Cordova, tous deux de Star Wars Jedi : Fallen Order. Qu-Rah de Star Wars : Dark Forces II en fait également partie, tout comme Tiberus Anderlock de Star Wars : Galaxies.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi est une série limitée de six épisodes désormais disponible dans son intégralité sur Disney+. Lire la critique ici.

Source | Ky1eKatarn (via Wookiee News)