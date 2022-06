Christian Bale révèle quelle serait sa condition pour revenir en tant que Batman au cinéma

Christian Bale, l’acteur bien connu qui présentera son nouveau film Thor Love and Thunder dans un peu plus d’une semaine -dans lequel il apparaîtra comme le méchant Gorr, le boucher des dieux-, a posé une condition très claire pour son retour comme Batman au cinéma. Cela a été assuré dans une récente interview avec le média Screen Rant, admettant qu’il ne remettrait le costume de Dark Knight que si Christopher Nolan le lui demandait.

Dark Knight 4 uniquement avec Christopher Nolan

Et c’est que le tandem formé par Nolan et Bale nous a offert une fantastique trilogie Batman, avec un ton beaucoup plus réaliste et mature que celui vu jusque-là, qui a fait fureur tant au niveau critique qu’au niveau public, réalisant des collections plus que considérables entre 2005 et 2012. Maintenant, et après la confirmation du retour de Michael Keaton en tant que Batman dans The Flash, beaucoup se demandent s’il est possible de revoir Bale avec la cagoule noire.

« Non. Personne ne m’en a jamais parlé. Personne ne l’a mentionné. C’est vrai que de temps en temps quelqu’un vient me voir et me dit : « Oh, j’ai entendu dire qu’ils t’ont proposé ceci et ils t’ont offert tout cela. Je réponds toujours la même chose : ‘Première nouvelle’. Personne ne m’a rien dit », explique l’acteur.

Sur sa relation avec Nolan, elle raconte : « J’avais un pacte avec Chris Nolan. On s’est dit : ‘Ecoute, faisons trois films, tant qu’on a de la chance’. Et puis on y va. Ne tardons pas trop. À mon avis, ce quatrième film ne serait possible que si Chris Nolan se disait un jour : « Tu sais quoi, j’ai une autre histoire à raconter ». Et s’il voulait raconter cette histoire avec moi, il serait dedans », confirme Christian Bale.

Pour le moment, il est confirmé que Robert Pattinson continuera avec le manteau de Batman pour au moins un film de plus après le succès de The Batman avec Matt Reeves, au-delà des apparitions de Keaton et Affleck dans The Flash.

Source | ScreenRant