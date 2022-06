Assassin’s Creed Valhalla ajoute un lot d’armes gratuites : toute l’actualité du patch 1.5.3

En septembre, l’avenir de la saga sera défini, tandis qu’Assassin’s Creed Valhalla recevra l’épilogue de l’histoire d’Eivor via un DLC gratuit. Avant que cela ne se produise, le mode roguelike The Forgotten Saga sortira cet été. Plus immédiat est le patch 1.5.3, qui sera disponible à partir du 28 juin à 14h00 (CET) | 12:00 UTC/GMT | 08h00 HAE | 05:00 HNP | 22h00 AEST

Parmi les nouveautés que cette mise à jour intègre, il y a le Bifröst Lot. Et que comprend-il ? Le bouclier scintillant et la hache irisée ont été taillés dans le même cristal, celui utilisé pour construire le pont arc-en-ciel d’Asgard, connu précisément sous le nom de Bifröst. Selon Ubisoft, il peut être acheté gratuitement dans la boutique Animus du 28 juin au 26 juillet.

Voici la taille des patchs par plate-forme :

Xbox Series X|S : 8,4 Go

Xbox One : 8,8 Go

PlayStation 5 : 1,2 Go

PlayStation 4 : 1,4 Go

PC : 7,17 Go

Toute l’actualité du patch 1.5.3

Extension 3 : L’aube de Ragnarok

Correctifs

Brudd resterait coincé hors de la carte pendant l’Offrande au Dieu.

Brudd a cessé de bouger pendant Offrande au Dieu après avoir chargé le jeu.

Les marqueurs de mission et d’objectif disparaîtraient si les joueurs ouvraient le menu de pause au début de la scène de dialogue finale avec Brudd.

Vous pouviez voir la caméra panoramique au début de la scène de dialogue avec Ivaldi dans la cachette pendant La Chambre des Anciens.

Impossible de progresser après avoir parlé avec Ivaldi dans la Salle des Anciens.

Il y a eu une longue transition entre la fin du combat contre Eysa et la scène de dialogue suivante dans La hija del caudillo. C’était une bataille difficile, j’avais besoin d’une pause.

Les joueurs étaient incapables de bouger après avoir ouvert l’une des portes déverrouillables du château de Sinmara (Pride of the æsir).

Le voyage rapide était verrouillé si les joueurs ne terminaient pas l’événement mondial Travi’s Seed. Banski n’a pas pu être interagi avec l’événement mondial Not Today Jotun! .

Monde

Correctifs

Les membres d’équipage demandaient aux joueurs de l’aide pour piller, même si le pillage était terminé. « Nous en avons eu un, oui. Mais qu’en est-il des deuxièmes raids ?

Divers dysfonctionnements de l’IA.

arène de valkyrie

Correctifs

Mourir avant d’atteindre l’écran d’achèvement a obligé les joueurs à rester coincés sous terre.

Des cadavres de PNJ apparaissaient lors du chargement de la sauvegarde automatique d’une histoire nouvellement commencée.

L’ours des eaux bleues n’est pas apparu et l’histoire de Frosty Encounter with a Bear est passée du chapitre 1 au chapitre 2.

Le lynx a cessé d’attaquer les joueurs pendant le scénario Legendary Mimicry.

Les animations de finition pour la première vague de lynx ne fonctionnaient pas correctement.

Graphismes, animations et audio

Correctifs

Les alliés ont mentionné le nom d’Eivor, pas celui d’Havi, à certains endroits.

L’animation de finir un homme de main avec la hache danoise et l’atgeir était décentrée.

Les sbires muspéliens ne tenaient pas correctement leurs armes après leur réapparition. Un manque de discipline notable.

Les PNJ ressuscités ne tenaient aucune arme après avoir quitté leur emplacement et être revenus.

Divers bugs provoquant le blocage de Havi dans une animation en chute libre et/ou sa désynchronisation.

Interface utilisateur/HUD

Correctifs

La ligne de statistiques de blocage ne s’affichait pas sur la page d’inventaire du Allfather Guard Shield.

Terminer l’extension Dawn of Ragnarok affichait un message incorrect annonçant que l’autel en Angleterre avait été achevé.

Assassin’s Creed Walhalla

Monde

Correctifs

L’herbe et le feuillage disparaissaient lorsque les joueurs se rapprochaient.

Arsenal

Correctifs

La fonction de combinaisons dans l’armurerie n’était pas disponible après avoir voyagé à Svartálfaheim.

Les combinaisons n’étaient pas disponibles sur les mondes mythiques.

défi de maîtrise

Correctifs

L’option d’ajustement de niveau a été automatiquement changée en difficile après avoir participé à n’importe quel défi de maîtrise.

Recharger un défi ou le quitter avait un temps de chargement long.

L’arc à lame et la faucille corbeau sont réapparus dans la boutique d’Hilderan après avoir terminé la quête d’introduction de l’Aube de Ragnarok.

Les joueurs n’avaient pas l’argent pour acheter tous les ensembles Hilderan’s Goods.

Uffentune Challenge : les ressources du Mastery Challenge étaient présentes en dehors du test.

Défi de la planque d’Anderitum : la clé du destructeur ne pouvait pas être récupérée si les joueurs l’avaient obtenue une fois et redémarré l’essai sans déverrouiller la porte de la cellule.

Quêtes principales, événements mondiaux et activités annexes Correctifs Les PNJ ennemis et alliés étaient inactifs pendant la quête Fin d’un royaume (Hampshire). Histoires croisées d’Assassin’s Creed Correctifs Les joueurs recevaient un message d’erreur dans le service en ligne lorsqu’ils essayaient de voir une photo prise pendant la cinématique d’introduction. Graphismes, animations et audio Correctifs Les fleurs à motif de tresses vikings n’étaient pas visibles pendant les cinématiques de dialogue si les joueurs étaient équipés d’un casque.

Eivor était dans une position en T lorsqu’il est tombé du point de vue de l’est du Kent.

Diverses erreurs de chevauchement.

Divers graphismes, textures, animations et bugs d’éclairage. Interface utilisateur/HUD Correctifs Le bonus d’argent et d’EXP n’était pas affiché au-dessus de la barre d’adrénaline après le début d’un banquet.

Divers bugs de l’interface utilisateur/HUD.

Circuit découverte : l’ère viking Xbox Correctifs Un écran noir infini est apparu après avoir modifié les paramètres dans les paramètres graphiques (Xbox Series X|S). Interface utilisateur/HUD Correctifs La bannière d’objectif de mission suivie chevauchait les noms de mission dans le menu de pause lorsque la taille du texte était définie sur grande.

Assassin’s Creed Valhalla est sorti fin 2020 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Le jeu a récemment été étendu avec l’extension de l’histoire Dawn of Ragnarök.

