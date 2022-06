Minions : L’Origine de Gru nous fait rire dans ce nouveau clip exclusif

Minions : L’Origine de Gru partage en exclusivité avec Netcost un clip dans lequel on peut voir les personnages charismatiques faire leur truc. Le film, dont la sortie en salles est prévue le 1er juillet, montrera les origines de l’une des franchises d’animation les plus réussies de ces dernières années. Vous pouvez voir la vidéo dans l’en-tête de cette news.

« Bien avant de devenir un génie maléfique, Gru n’était qu’un enfant de 12 ans dans les années 1970 essayant de conquérir le monde depuis le sous-sol de sa maison de banlieue. Et il n’allait pas très bien », explique Universal dans la description officielle. Mais lorsque Gru croise la route de Kevin, Stuart, Bob et Otto (un nouveau Minion avec un appareil dentaire et désespéré de se sentir accepté), cette famille inattendue va s’allier pour construire son premier repaire, concevoir ses premières armes et mener à bien ses missions. premières missions. Les enjeux sont élevés.

Les minions s’entourent d’étoiles

Le doublage espagnol de Minions : L’Origine de Gru a des personnalités exceptionnelles. La chanteuse Mónica Naranjo prête sa voix à Donna Disco, la dirigeante de Los Sanvajes Seis, un gang de super-vilains. Ils la décrivent comme « une dirigeante froide et impassible ».

Florentino Fernández reviendra à ses côtés pour la quatrième fois en jouant Gru. Maintenant, Flo conduira le personnage à travers ses racines des années avant les événements du reste des films. Comment est-il devenu un méchant ? Quels événements vous ont amené à vous former aux arts obscurs ? Ces réponses seront dans le film. Le trio de stars est complété par l’influenceur Pablo G. Show, qui endossera le rôle d’Otto, le nouveau Minion qui apparaît dans ce film.

Source : Universel