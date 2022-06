PS Plus : certains classiques ne fonctionnent pas dans la PlayStation App sur PC en raison d’une erreur d’étiquetage

La première du nouveau PS Plus n’a pas été sans certaines erreurs. Selon Eurogamer, plusieurs utilisateurs de Reddit ont signalé un problème avec l’application PlayStation sur PC. Grâce à la technologie cloud de PS Now – désormais intégrée à l’abonnement Premium – les joueurs ont la possibilité de profiter des titres de PSX, PS2, PS3 et PS4. Cependant, le mauvais étiquetage semble être la principale raison pour laquelle beaucoup ne démarrent pas.

Le problème est que certains jeux PlayStation, PlayStation 2 et PlayStation 4 sont répertoriés comme des titres PlayStation 3, ils ne se chargeront donc pas. En revanche, tous les produits de cette console qui sont bien étiquetés fonctionnent sans problème majeur.

Cette erreur semble affecter la quasi-totalité du catalogue des deux premières consoles, alors que des productions comme Marvel’s Spider-Man : Miles Morales ou Death Stranding ne peuvent pas être jouées en streaming pour le moment (via PC). De plus, certains ont complètement disparu, comme l’a indiqué l’utilisateur Iamafatcupcake sur Reddit :

Death Stranding est l’un des jeux répertoriés pour PS3. Capture : Eurogamer

Liste des jeux qui ont disparu dans PS App pour PC

Anarchie : heure de pointe

Aqua panique !

Coeur arcanique 3

la furie d’Asura

Bataille contre jeu d’échecs

Commando bionique : réarmé

Commando bionique : réarmé 2

BlazBlue : déclencheur de calamité

BlazBlue : extension du décalage continu

Bord

Capcom Arcade Cabinet : Pack tout-en-un

Critter Crunch

brume sombre

Abîme sombre

Prémonition mortelle : coupe du réalisateur

Death Track : Résurrection

Demon’s Souls (version PS3, non disponible en Europe, mais listée sur le web)

désaccordé

le diable peut pleurer 4

Disgaea 3 : Absence de justice

dysgaée 4

Double Dragon Néon

Mange-les

Elefunk

Euflorie

Golf pour tous : tour du monde

Fallout 3

Fallout: New Vegas

Examen final

Combat final : double impact

Genji : Les jours de la lame

God of War HD

God of War 2HD

boule de hamster

Feu nourri Afghanistan

Traqué : la forge du démon

Ico Classiques HD

infâme

Infâme : Festival du sang

infâme 2

Jack 3 (PS2)

Lego Star Wars III : La Guerre des Clones

Lego Star Wars : La saga complète

Attardez-vous dans l’ombre

LocoRoco Cocoreccho !

planète perdue

planète perdue 2

orbes magiques

Mahjong Tales: Sagesse Ancienne

Mars : Journaux de guerre

Méga-homme 9

méga homme 10

Monkey Island 2 Édition spéciale : La revanche de LeChuck

MX VS. VTT : RÉFLEXE

MX VS VTT : INDOMPTÉS

demande

PixelJunk Eden édition complète

Monstres PixelJunk et Monstres PixelJunk : Encore

piyotama

golf miniature planète

Planètes attaquées

Agent de casse-tête

rage

Ratchet & Clank : Tous 4 Un

Royaumes de la guerre antique

Chroniques de Red Johnson

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Resident Evil : Director’s Cut (PS1)

Resident Evil : Révélations 2

Résistance 3

Ricochet HD

Rocketbirds : Poulet bouilli dur

rotatif

Sam & Max Episode 1-5 (chaque épisode est répertorié différemment sur PSN)

Sam & Max BTS Episode 1-5 (chaque épisode est répertorié différemment sur PSN)

Lune sauvage

SBCG4AP Episode 1-4 (chaque épisode est répertorié différemment sur PSN)

La révolution de la civilisation de Sid Meier

Sirène : la malédiction du sang

Combattant du ciel

Soldner-X : Himmelsstürmer

Soldner-X 2 : prototype final

Voitures fracassées

As de l’espace

Star Wars : Le Pouvoir de la Force : Édition Sith Ultime

Star Wars : Le Déchaînement de la Force 2

baleine

Le jeu cool de Strong Bad pour les personnes attirantes

Super Puzzle Fighter II Turbo HD Remix

Contes de l’espace : À propos d’un blob

Contes de l’espace : Attaque de drops mutantes

Ténèbres

Ténèbres 2

The Elder Scrolls IV : Oblivion

Le dernier gars

Le secret de l’île aux singes : édition spéciale

Deux mondes II

Wakeboard HD

Chroniques du chevalier blanc III

X Lames

Source | Eurogamer, Reddit