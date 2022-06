Stranger Things et le grand échec de la saison 4 qui obligera ses créateurs à tricher

Les fans les plus fidèles de Stranger Things sont assez mécontents de la mémoire oublieuse des créateurs de la série. Dans cette saison 4, les frères Duffer, ses showrunners, ont oublié l’anniversaire d’un des personnages et loin d’être une anecdote, l’incendie des réseaux a été tel qu’ils voient déjà et étudient comment ils peuvent tricher pour corriger leur erreur. .

Le personnage affecté a été Will Byers, avec qui, à vrai dire, les Duffers n’ont jamais vraiment su quoi faire après l’avoir sauvé du monde à l’envers (The Upside Down). Dans la deuxième saison de Stranger Things, Will a célébré son anniversaire le 22 mars, le même jour que Mike rend visite à Eleven et Will lui-même lors de l’épisode deux de la quatrième saison.

Will passe tout l’épisode ennuyeux et bizarre, tant de téléspectateurs ont interprété qu’il était énervé contre ses amis pour avoir oublié la date. Au début, les frères Duffer ont ri de la confusion et ont confirmé que non, ce n’était pas la raison et que c’était en fait eux-mêmes qui étaient passés à côté. Ils ne savaient pas que leurs déclarations allaient déclencher la tempête parfaite (alias la tempête du fandom).

Ce n’est pas le premier échec de Stranger Things

Maintenant, ses créateurs ont promis de « se marquer comme George Lucas », c’est ainsi qu’ils se sont appelés pour revenir sur le matériel déjà enregistré et apporter des modifications afin que les pièces s’intègrent. Dans une interview avec Variety, les Duffers confirment qu’ils vont enfin changer l’anniversaire de Will du 22 mars au 22 mai. Ils le feront car les deux mois se prononcent de la même manière et donc le doublage qu’ils mettront dessus sera synchronisé au niveau des lèvres avec les performances des acteurs.

« C’est trop triste que personne ne s’en souvienne et cela n’a aucun sens narratif », admettent les Duffers. « Pas même Joyce, sa propre mère ! Nous allons suivre la voie de George Lucas. Nous l’avons déjà fait avec des choses que les gens n’ont pas remarquées. cela pendant la semaine ou le week-end d’ouverture parce que cela les rend nerveux, mais nous leur avons demandé d’essayer et cela a fonctionné. Nous avons transformé George Lucas en verbe.

On ne sait pas non plus si c’est pour frimer et frimer, mais au moins Matt et Ross Duffer semblent avoir trouvé la solution. Un oubli qui peut être dû à tout ce que les deux créateurs ont entre les mains. Dans cette même interview avec Variety, ils ont confirmé qu’en plus du volume 2, la saison 5 est déjà en cours et qu’ils travaillent même en parallèle sur un spin-off de Stranger Things. Espérons qu’il n’y ait plus d’erreurs dans les deux derniers épisodes de la saison 4, qui arriveront ce vendredi 1er juillet et dureront presque comme deux films. Six ans plus tard, l’histoire d’Hawkins touche inexorablement à sa fin.

Source | Variety