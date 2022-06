Xbox Game Pass | Des jeux qui sortent du service en juillet 2022 : FIFA, MotoGP, Jurassic World…

Dernier appel pour les passagers du Xbox Game Pass à destination sportive et archéologique ! A quelques jours de fin juin, le service Microsoft s’apprête à écarter une nouvelle poignée de jeux de son catalogue. C’est votre dernière chance de les essayer, de les terminer ou de compléter leurs réalisations sans avoir à passer à la caisse. Un compte à rebours de 72 heures (jusqu’au 30 juin) dans lequel il reste tout le temps de profiter, par exemple, de la merveilleuse expérience narrative proposée par Last Stop (dont l’analyse nous a inspiré pour parler de l’art du conte). Ou un moment idéal pour essayer le jeu de gestion Jurassic World et voir si sa suite (dont John Hammond serait fier) ​​en vaut la peine.

Xbox Game Pass, quels jeux quittent le service en juillet 2022 ?

Voici la liste des jeux quittant le Xbox Game Pass en juillet 2022 (plus précisément le 30 juin). Heureusement une petite liste :

FIFA 20 (console et PC)

Jurassic World Evolution (console et Xbox Cloud Gaming)

Last Stop (console, PC et Xbox Cloud Gaming)

MotoGP 20 (console, PC et Xbox Cloud Gaming)

"when are these games coming" us: see belowhttps://t.co/f1BDlmaLaB pic.twitter.com/ZbmSNqROzB — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 21, 2022

Xbox Game Pass | juillet 2022

Dans tous les cas, vous savez déjà comment fonctionne Game Pass. Les poulets qui entrent par ceux qui sortent. Le service ne regarde jamais en arrière et s’enfuit ennemi, pont d’argent. Après le dernier lot flashy de jeux de juin, le service de streaming vise désormais le mois de juillet. Et bien que bon nombre de ses nouveaux ajouts n’aient pas encore été annoncés, nous en connaissons déjà certains.

En compensant les genres, on passe de la narration de Last Stop à celle d’As Dusk Falls (l’un des grands jeux Xbox de 2022) ; des classiques sportifs comme la FIFA ou le MotoGP à l’option parfaite pour tuer le singe de Wimbledon ces jours-ci, les championnats de tennis Matchpoint ; et des énigmes de Jurassic World Evolution à celles de Last Call BBS. Et comme cerise sur le gâteau, une saga de haut niveau comme Far Cry 5. Bien plus que la cerise sur le gâteau, ce serait en fait l’apéritif, car comme nous l’avons dit, ce n’est que le début. Dans les prochains jours, le reste des noms qui les accompagneront seront connus.