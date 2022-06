Sam Raimi suscite l’inquiétude des fans quant à l’avenir de John Krasinski en tant que Reed Richards

La présence de John Krasinski dans le rôle de Reed Richards dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness était le rêve devenu réalité de nombreux fans qui aspiraient à voir l’acteur jouer le super-héros bien connu des Fantastic 4 dans le redémarrage que Marvel Studios prépare dans le cadre de l’UCM. Et c’est finalement arrivé, devenant l’un des caméos les plus célèbres du dernier film de Sam Raimi, un rôle que les fans espèrent être répété dans le prochain film Fantastic 4. Et c’est précisément le réalisateur lui-même qui a activé les alarmes des fans avec un des commentaires audio de Doctor Strange 2 suggérant que le personnage de Krasinski n’est qu’une partie de « cet univers alternatif ».

Verrons-nous Krasinski sur Terre-616 ?

Comme l’explique Raimi, et après l’insistance de nombreux fans pour que Krasinski soit Reed Richards à l’UCM, Kevin Feige voulait que l’acteur soit oui ou oui. Maintenant, pour le moment, il n’a pas été confirmé si Krasinski continuera à jouer à M. Fantastic lors du prochain redémarrage de Fantastic 4 dans le cadre de l’UCM. Et les paroles de Raimi à ce sujet ne font que semer davantage de doutes :

« C’est vraiment drôle que Kevin Feige ait choisi John Krasinski, car les fans rêvaient qu’il serait le parfait Reed Richards. Et grâce à cet univers alternatif de Marvel Studios, je pense que Kevin Feige a dit « Réalisons ce rêve ». J’ai toujours vraiment apprécié toutes les performances de cet acteur », a déclaré Raimi.

Fan art de John Krasinski dans le rôle de Reed Richards

Après ces mots de Raimi, de nombreux fans ont exprimé leur inquiétude que Krasinski n’ait joué Reed Richards que pour le caméo dans Doctor Strange 2, puisque Raimi souligne qu’il fait partie d’un « univers alternatif ». Bien que cela ne se réfère peut-être qu’à un seul univers parmi les nombreux que nous avons vus dans le film, sans fermer la porte pour que, effectivement, Krasinski puisse continuer à être M. Fantastique également dans l’univers UCM, sur la soi-disant Terre-616.

Il faudra attendre la confirmation officielle du casting des 4 Fantastiques par Marvel Studios pour savoir si Krasinski continue enfin avec le rôle de Reed Richards ou, au contraire, tombe sur un nouvel acteur.

Source | Le Direct