La maison de papier Corée: que indique le nouveau masque et pourquoi l’ont-ils changé

La casa de papel Corea, la nouvelle adaptation de la série espagnole à succès La casa de papel, a déjà présenté les six chapitres de sa première saison sur Netflix, étant une version très fidèle du produit original, tout en pariant sur un changement esthétique évident dans un élément aussi iconique que les masques. A tel point que le mythique masque Dalí utilisé dans la série originale a été remplacé par un élément plus proche de la culture coréenne, comme le masque Hahoe. Mais quelle est la raison de ce changement ? Quelle signification a le nouveau masque ? L’acteur Park Hae-soo, qui joue le professeur, découvre les clés.

La maison de papier : de Dalí à Hahoe

Ainsi, les créateurs de la maison de papier coréenne ont voulu miser sur un élément culturel beaucoup plus proche comme la danse Hahoe, qui fait partie du patrimoine culturel du pays. « En France, le masque Dali était utilisé pour envoyer le message de liberté, et en Corée, nous utilisons le masque Hahoe de la région d’Andong, et le masque Hahoe a une certaine signification. Il incarne la critique des puissants et aborde également le sens de l’humour. Lorsque le masque m’a été présenté pour la première fois, j’ai ressenti un sentiment de puissance accablant lorsque tous les membres de la distribution l’ont porté. L’apparence du masque sous différents angles peut sembler très différente, c’est donc quelque chose qui m’a intrigué », explique l’acteur.

De plus, le masque spécifique de la série s’appelle Yangban, un des douze masques du Hahoe qui représente un aristocrate dont on se moquait : « Quand on a vu le masque j’ai été très surpris car ce n’est pas un masque d’apparence simple, mais plutôt qui a un grand sourire et transmet un sens de l’humour et, en même temps, un sens du mystère. Il a donc un sens à plusieurs niveaux et j’étais vraiment intrigué par le masque », conclut l’acteur qui interprète le Professeur.

La maison de papier coréenne est maintenant disponible sur Netflix.

