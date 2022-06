7 grands jeux en vente pour Steam Deck qui semblent impossibles sur portable

Steam Deck arrive lentement mais sûrement dans les foyers du monde entier, étant également le best-seller semaine après semaine dans le store Steam. L’ordinateur portable console de Valve est devenu une grande prétention à pouvoir profiter des meilleurs jeux au format portable, optimisé pour ses fonctionnalités et avec des performances étonnantes. Sans aller plus loin, Elden Ring, le meilleur titre de 2022 à ce jour, est entièrement fonctionnel et adapté au portable. Rien de plus à ajouter, votre honneur.

Pour cette raison, dans le cadre des soldes d’été Steam, nous avons décidé de passer en revue ces jeux vidéo que nous avons pu essayer et acheter qui sont adaptés à la plate-forme portable, qui sont parfaitement optimisés et que, jusqu’à aujourd’hui, vous pensiez il serait impossible d’en profiter depuis le lit ou en voyage. Steam Deck nous a permis d’essayer d’authentiques jeux de bureau AAA dans un format portable. Et cela pour beaucoup est quelque chose de différent. Prendre note.

Grands jeux en vente pour Steam Deck

Sekiro, l’un des grands jeux de From Software, est en vente à 50% de réduction et fonctionne parfaitement sur Steam Deck. Le titre dans ses paramètres standard pour la console se déplace entre 45 et 50 images par seconde, pouvant le forcer à 60 ips si nous baissons certaines caractéristiques. La chose la plus problématique est que si un boss final vous rend fou, ce n’est pas comme jeter le contrôleur au sol.

Voulez-vous voir et sentir la magie noire entre vos mains ? Essayez de mettre n’importe quel jeu Capcom avec le moteur RE sur un Steam Deck. La sorcellerie. Devil May Cry V, l’un des grands jeux d’action de ces dernières années et l’un des meilleurs hack and slash dont on se souvienne, est à moins de 10 euros, et c’est dans sa version avec le DLC qui nous permet de jouer avec Vergil. Les 60fps ne sont pas impossibles -avec quelques drops- et une section visuelle de première classe.

Une autre bête de ces temps qui finit apprivoisée et sous le pouvoir de Steam Deck. DOOM Eternal est à un prix dérisoire et pouvoir y jouer en format portable à 60 images par seconde est un délice. Nous n’avions aucun doute à ce sujet, car nous l’avons vu très performant sur des plates-formes telles que GPD Win 3, alors ici avec les boutons arrière et l’écran plus grand, c’est encore mieux. Ce n’est pas comme jouer avec le clavier et la souris, nous le savons déjà.

La tournure des événements que cela implique mérite d’être étudiée. L’un des grands jeux PS4, impossible à apprécier sur une autre plate-forme, devient une grande revendication pour les jeux portables sans une console de ce type de Sony impliquée. Horizon était un excellent jeu et est toujours sur PC. PA une moyenne de 40fps sans toucher aux paramètres -avec quelques drops- et ressemblant à un jeu pour console portable que nous n’imaginions pas.

Le dernier Tales of, sûrement le meilleur ou l’un d’entre eux, fait partie de ces ARPG incontournables dans la bibliothèque des fans de la saga et du genre. Avec un système de combat voyant et dynamique plein de possibilités, le nouveau titre Bandai Namco a été conçu par et pour les plateformes de bureau. Mais il est également adapté et conçu pour Deck, à 60 images par seconde et en conservant une excellente finition visuelle.

Nous regardons en arrière pour nous souvenir du jeu de l’année à Netcost il y a un peu plus de dix ans. Une véritable bête de jeu de la main d’Arkane Studios qui est à un prix ridicule : moins de deux euros pour un jeu qui est une classe de maître en level design et qui fonctionne parfaitement et avec beaucoup de détails dans Steam Deck. Ça ne fait jamais de mal d’avoir l’un des grands jeux de la dernière décennie pour le prix d’un café… en format portable.

Envie d’essayer le remake de Dead Space et The Callisto Protocol, créateurs du premier titre de la saga EA ? En attendant, quoi de moins pour se rappeler pourquoi Dead Space était un excellent jeu avec une offre qui laisse son prix à moins de cinq euros et, comme pour les autres jeux mentionnés, jusqu’à aujourd’hui nous n’avions pas envisagé s’il pouvait être apprécié sur une console portable . Vérifié comme parfaitement adapté à Steam Deck, un titre qui tient très bien la route 13 ans plus tard.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres sur Steam par prix, par sexe et autres, rappelez-vous que dans ce lien, vous pouvez voir toutes les nouvelles que nous publions sur les soldes d’été de la plateforme Valve.