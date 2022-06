Spy x Family fera une pause cet été, quand sortira l’épisode 13 ?

Comme s’il s’agissait d’un amour d’été éphémère, Spy x Family a fait irruption dans nos vies par surprise, a volé nos cœurs et maintenant, quelques mois plus tard, il les brise en s’estompant et en disparaissant comme la brise de la mer. L’anime du moment part en vacances, en pause estivale, et nous laisse orphelins d’aventures jusque bien avant l’automne.

Spy x Family épisode 13 : date et heure de la première

Le retour de la famille Forger n’aura pas lieu en octobre 2022, bien qu’il n’y ait pas encore de jour précis fixé pour cela. Vraisemblablement ce sera un dimanche et que Spy x Family reprend son rythme de diffusion habituel sur Crunchyroll : tous les dimanches à 17h30 (heure locale française).

Rappelons que cette première saison de Spy x Family est composée de 25 épisodes, alors à sa rentrée en octobre, un deuxième lot de 13 chapitres nous attend qui nous maintiendra entre espions, assassins et télépathes jusqu’à la fin de l’année .

Le manga Spy x Family, l’alternative

Le départ de Spy x Family est un bon moment pour sauter dans le train d’autres séries (nouveau manga et anime de la semaine, par exemple), mais on sait à quel point les ruptures peuvent être difficiles et à quel point les gens aiment se réjouir de la perte. . C’est pourquoi la meilleure alternative se trouve peut-être dans le monde de Westfalis et d’Ostania lui-même. Le meilleur remède est peut-être la version Forger du manga qui a inspiré l’anime.

Créé en mars 2019 par Tatsuya Endo et disponible gratuitement sur Manga Plus (au moins ses premier et dernier chapitres), le manga Spy x Family continue d’être publié relativement régulièrement et est désormais composé de 64 chapitres. Ils peuvent également être trouvés physiquement grâce à la maison d’édition Ivrea, qui a lancé en France 8 des 9 volumes qui composent la série jusqu’à présent.

Évidemment, le manga partage l’intrigue de l’anime et préserve le charme traditionnel de ses personnages, mais il a aussi de légères variations et un bon nombre de panneaux et de scènes exclusives dans lesquelles recréer et survivre jusqu’en octobre 2022.