Star Wars : Obi-Wan Kenobi et la dualité entre Anakin et Dark Vador

L’affrontement entre Dark Vador et son maître était l’une des rencontres les plus attendues de la mini-série Disney+. Dans le dernier épisode de Star Wars : Obi-Wan Kenobi (partie 6), ce moment a finalement été capturé à l’écran. L’une des séquences se distingue par sa signification et sa symbologie pour les deux personnages. Si vous n’avez pas vu l’épisode ou si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe, nous vous recommandons d’arrêter de lire, car il y aura une détérioration de l’intrigue.

Dans Star Wars : Rebels, l’un des produits d’animation mené par Dave Filoni (The Clone Wars, The Mandalorian), Ahsoka Tano découvre la véritable identité de Dark Vador : son maître, Anakin Skywalker, se cache derrière le masque.

Dans cette séquence particulière, Ahsoka parvient à casser le casque de Vader dans la moitié gauche, afin qu’elle puisse voir les yeux d’Anakin à travers le casque et s’adresser à lui. Son apprenti lui dit qu’il ne l’abandonnera pas, mais le Seigneur Sith lui dit que dans ce cas il mourra. Pourtant, il y a des aperçus de son ancien moi pendant un instant, un signe certain qu’une partie d’Ani vit toujours sous l’armure.

Star Wars : Rebels (à droite) ; Star Wars : Obi-Wan Kenobi (à gauche).

Anakin réapparaît à nouveau dans Obi-Wan Kenobi

Tout comme Ahsoka Tano le ferait des années plus tard, Obi-Wan Kenobi coupe le casque de Vader en deux, cette fois du côté droit. Avec son œil et une partie de son visage exposés, le professeur s’excuse. Contrairement à la scène de Rebels, dans cette série, ils jouent avec la lumière des sabres laser pour montrer la dualité du personnage : « Anakin est mort, je suis ce qui reste », le rouge vire au bleu, la couleur qui symbolise le côté lumineux.

Obi-Wan pense depuis des années que c’est lui qui a laissé tomber Anakin, mais Dark Vador avoue (la couleur est bleue) qu’il n’a rien à voir avec cela, que c’est Vador lui-même qui a tué Anakin. Ce ne sont que quelques secondes dans lesquelles le personnage du passé est vu, tous utilisant un mélange de voix de Hayden Christensen et James Earl Jones.

Dans ce combat, nous savions déjà que Dark Vador allait être le vainqueur. La couleur rouge réapparaît sur son visage plein de colère : il veut détruire Obi-Wan. « Alors mon ami est vraiment mort, au revoir Dark. » Puis, dans une séquence ultérieure, la transformation est complète et la construction du Dark Vador que nous connaissons de la trilogie classique est entrevu sur la musique de la Marche Impériale.

Plus d’une décennie plus tard, ce sera son fils Luke Skywalker qui enlèvera tout son casque et le rendra à la lumière.

