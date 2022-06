Nouveaux chapitres de manga et premières d’anime (27-3 juillet) : Boruto, My Hero Academia, One Piece…

orphelins. Sans papa (One Piece) et sans maman (Spy x Family), le calendrier des sorties hebdomadaires de mangas et d’animes a été sombre. Il ne reste que quelques braves qui défendent le bastion (les super-héros de Boku no Hero). Mais voyons les choses en perspective. Le verre à moitié plein. Ces pauses estivales dans les séries du moment nous permettent d’avoir le temps d’expérimenter et d’essayer de nouvelles choses. Pour donner une chance à des séries éphémères comme Aliens Area ou Sakamoto Days. Passons donc en revue les nouvelles que nous pouvons lire et voir entre aujourd’hui, lundi 27 juin 2022, et dimanche prochain, le 3 juillet. Nouvelles légalement disponibles via Crunchyroll et Manga Plus :

Zone extraterrestres chapitre 5

Chapitre 5 du manga Aliens Area

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 3 juillet à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 62

Chapitre 62 du manga Dandadan

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 27 juin à 17h00 (heure locale française)

Mashle : Magie et muscles chapitre 114

Mashle: Magic and Muscles manga chapitre 114

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 3 juillet à 17h00 (heure locale française)

My Hero Academia / Boku no Hero chapitre 358

Chapitre 358 du manga My Hero Academia

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 3 juillet à 17h00 (heure locale française)

Sakamoto Days chapitre 77

Chapitre 77 du manga Sakamoto Days

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 3 juillet à 17h00 (heure locale française)

Ao Ashi épisode 13

Ao Ashi animé épisode 13

Anime disponible sur Crunchyroll

À 14h00 le samedi 2 juillet 2022 (heure locale française)

Boruto : Naruto Next Generations épisode 256

Boruto animé épisode 256

Anime disponible sur Crunchyroll

À 11h00 le dimanche 3 juillet 2022 (heure locale française)

Dragon Quest: The Adventure of Dai épisode 84

Dragon Quest animé épisode 84

Anime disponible sur Crunchyroll

À 04h00 le samedi 2 juillet 2022 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 13

Kingdom anime saison 4 épisode 13

Anime disponible sur Crunchyroll

À 20h30 le samedi 2 juillet 2022 (heure locale française)

One Piece épisode 1023

Épisode 1023 de l’anime One Piece

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 3 juillet à 10h00 (heure locale française)

Le plus grand seigneur démon en tant que personne typique épisode 13

Épisode 13 de l’anime Le plus grand seigneur démon en tant que personne typique

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le mercredi 29 juin à 14h00 (heure locale française)

La montée du bouclier #2 épisode 13