Stardew Valley prépare un nouveau patch avec "du nouveau contenu"

ConcernedApe (Eric Barone) prépare le patch 1.6 pour Stardew Valley, le jeu vétéran et réussi qui nous permet de devenir agriculteurs. En réponse aux questions d’un utilisateur de Twitter, le créatif a confirmé que la mise à jour était en cours. Cependant, il a également voulu contenir les attentes et a déclaré que même s’il y aura du nouveau contenu, il sera avant tout axé sur la facilitation du travail des moddeurs.

« et, 1.6 oui », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il y aura des patchs 1.6 et 1.7. « Mais c’est une mise à jour axée principalement sur le modding (cela facilite la vie des moddeurs). Il y aura du nouveau contenu, mais ce ne sera pas grand. 1.7 ? Qui sait ». La deuxième question est de savoir si Stardew Valley et Haunted Chololatier, son prochain projet, seront interconnectés ou non. « et,. Mais je n’ai pas décidé exactement jusqu’où ira cette connexion. Je veux que Haunted Chocolatier ait sa propre identité.

Stardew Valley, réduit dans la vente d’été Steam

Jusqu’au 7 juillet prochain, la plateforme Valve mettra de nombreuses et succulentes offres à la disposition des joueurs. Les soldes d’été Steam ont déjà commencé et l’un des titres à prix réduit est précisément Stardew Valley. Avec une remise de 40%, ceux qui ne l’ont toujours pas dans leur bibliothèque pourront se le procurer pour moins de 10 euros, comme nous l’avons publié sur Netcost. Son prix? Rien de plus et rien de moins que 8,93 euros.

Stardew Valley est disponible pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC, ainsi que pour les appareils mobiles iOS et Android. Haunted Chocolatier, son nouveau titre tant attendu, est prévu sur PC et sortira en 2022, sauf retard inattendu. Vous pouvez lire les premiers détails sur le titre ici.

Source | ConcernedApe (Twitter)