Kojima a exclu un jeu similaire à The Boys avec Mads Mikkelsen comme protagoniste

Kojima Productions a exclu un nouveau jeu vidéo car son concept était similaire à celui de la série The Boys (Amazon Prime Video). Cela a été révélé par Hideo Kojima lui-même dans un post sur Twitter, où il a également reconnu qu’il considérait Mads Mikkelsen comme un possible protagoniste de l’aventure. Selon les Japonais, la prémisse a été conçue il y a longtemps, même si tout semble indiquer qu’elle ne se matérialisera pas à la fin.

« J’ai quitté The Boys après 3 épisodes de la première saison », a-t-il écrit sur Twitter. « Je pensais que je regarderais le reste de la série. En fait, j’ai visualisé quelques épisodes qui ont été diffusés juste au moment où j’étais sur le point de démarrer un projet qui couvait depuis longtemps.

Cependant, le créatif japonais a décidé de l’arrêter à ce moment-là : « Je l’ai paralysé parce que le concept était similaire (différents lieux et blagues). Un gars (homme ou femme) avec une équipe de détectives affrontant des héros légendaires. Je pensais à Mads comme chef de file.

Projet avec Xbox

Kojima Productions est immergé dans le développement d’un jeu vidéo en collaboration avec Xbox Game Studios. Bien qu’il n’y ait pas encore de détails spécifiques sur la production, l’équipe dirigée par le créateur de Metal Gear Solid tirera parti de la technologie cloud comme base pour construire son prochain titre.

Death Stranding est le premier jeu sorti par le studio depuis sa séparation de Konami et est devenu un développeur indépendant. Mettant en vedette Norman Reedus dans le rôle de Sam Bridger, cette production nous emmène dans des États-Unis post-apocalyptiques où la frontière entre la vie et la mort est plus fine que jamais. Ce n’est qu’en connectant les différents territoires qu’il sera possible de faire face à la menace.

Le jeu est disponible sur PS4. L’édition Director’s Cut, qui comprend des améliorations graphiques et du nouveau contenu, peut être achetée sur PS5 et PC. Kojima a récemment publié un communiqué rappelant que sa relation avec PlayStation est toujours bonne.

Source | Hideo Kojima (Twitter)