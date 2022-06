Jeux PS Plus gratuits filtrés pour juillet 2022 pour PS5 et PS4

Il n’y a pas un mois sans que des jeux gratuits pour les abonnés PS Plus ne soient divulgués à l’avance. Cette fois, c’est billbil-kun qui a récidivé, un utilisateur de Dealabs qui propose habituellement ce type d’informations. La liste des titres du mois de juillet 2022 est menée par Crash Bandicoot 4 : It’s About Time et The Dark Pictures Anthology : Man of Medan, deux expériences très différentes pour un été un peu plus frais.

Les jeux seront disponibles du 5 juillet au 2 août.

Jeux PS Plus de juillet 2022 : Crash Bandicoot 4, Man of Medan…

Activision Blizzard a ramené Crash avec le remake de la trilogie originale, ainsi que la version remaniée de Crash Team Racing. Quelque temps plus tard, en 2021, une vraie suite est enfin sortie sur le marché. Crash Bandicoot 4: It’s About Time, développé par Toys for Bob, capture l’essence des classiques et offre aux joueurs une plate-forme d’action aussi difficile que gratifiante.

Man of Medan de Supermassive Games est l’un des volets de l’anthologie d’horreur publiée par Bandai Namco. Les créateurs d’Until Dawn et The Quarry ont conçu un produit narratif où les décisions sont primordiales. Que vous jouiez seul ou en compagnie, ce que vous faites pendant le jeu peut changer le destin de chacun des personnages.

Ce sont tous les jeux PS Plus en juillet 2022

Crash Bandicoot 4 : Il était temps (PS4 et PS5)

The Dark Pictures Anthology : L’homme de Medan (PS4)

Arcade Geddon (PS4 et PS5)

Derniers jours pour réclamer les jeux PS Plus de juin 2022

Si vous ne les avez pas encore échangés, vous avez encore jusqu’au 4 juillet pour obtenir God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl. Depuis quelques jours, le nouveau PS Plus a commencé à fonctionner, même si l’abonnement PS Plus Essential offre pratiquement les mêmes avantages que l’ancien. Dans ce lien, vous pouvez découvrir toutes les informations sur Essential, Extra et Premium.

Source | Dealabs (via VGC)