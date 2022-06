Sega Mega Drive Mini 2 annonce 11 nouveaux jeux et un Stick Arcade à 140 euros

Mega Drive Mini 2, la nouvelle console miniature de Sega, continue d’offrir de nouveaux détails alors qu’elle annonce son arrivée au Japon (27 octobre). Le projet a été annoncé au début du mois avec les premiers jeux, auxquels s’ajoutent jusqu’à 11 nouveaux jeux issus à la fois du Mega Drive et du Mega CD. Ci-dessous, nous vous proposons le catalogue complet, ainsi que la vidéo dans laquelle vous pouvez les voir tous en mouvement.

De plus, la console recevra également un Arcade Stick : rien de plus et rien de moins qu’une réplique du Sharp Cyber ​​​​Stick X68000 fabriqué au début des années 90. Son prix s’élève à presque le double du coût de la console, puisqu’il est situé à 19 800 yens (près de 140 euros).

Jeux inclus dans Sega Mega Drive Mini 2

Ci-dessous nous vous proposons le catalogue complet. À la fois le premier lot annoncé avec la console et les nouveaux qui ont été ajoutés à la liste (nous les marquons en gras)

Après Burner II (Sega Mega Drive)

Colonnes III : La revanche des colonnes (Sega Mega Drive)

Méga panneau (Sega Mega Drive)

Nadia : Le secret de l’eau bleue (Sega Mega Drive)

Out Run (Sega Mega Drive)

Casse-tête et action : Ichidant-R (Sega Mega Drive)

Splatterhouse 2 (Sega Mega Drive)

Star Mobile (Sega Mega Drive)

Night Striker (Sega Mega CD)

Les guerriers ninja (Sega MegaCD)

Starblade (Sega Méga CD)

Bonanza Bros. (Sega Mega Drive)

Le manoir des âmes cachées (Sega MegaCD)

Taruruuto-kun magique (Sega Mega Drive)

Popful Mail (Sega Mega CD)

CD Shining Force (Sega Mega CD)

Brillant dans les ténèbres (Sega Mega Drive)

Silpheed (Sega Mega CD)

CD de Sonic le hérisson (Sega Mega CD)

Thunder Force IV (Sega Mega Drive)

Virtua Racing (Sega Mega Drive)

Sega Mega Drive Mini 2 devrait sortir le 27 octobre au Japon. Il aura un prix proche de 10 000 yens (environ 70 euros pour changer) et jusqu’à présent nous n’avons aucune nouvelle de son arrivée en Europe.

