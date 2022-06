Fall Guys atteint 20 millions de joueurs après être devenu gratuit

Fall Guys a été l’un des grands phénomènes viraux de l’année 2020, mais comme tout phénomène viral, il a connu un moment de gloire et un autre de déclin. La décision de Mediatonic de le convertir au modèle free to play impliquait une intention claire de le revitaliser, ce qui a finalement été réalisé mardi dernier. Ont-ils réussi à ramener Fall Guys en première page ? Eh bien, il suffit de voir les chiffres pour découvrir que, catégoriquement, oui.

Une seconde jeunesse pour Fall Guys

Comme annoncé par le studio lui-même sur son compte Twitter officiel, Fall Guys a atteint 20 millions de joueurs en 48 heures après que le jeu soit devenu gratuit. A noter que ce changement de modèle s’est également accompagné de son lancement sur des plateformes telles que Xbox et Nintendo Switch, puisque jusqu’à présent il n’était disponible que sur les consoles PlayStation et PC. Il convient de noter qu’une partie de son impact initial en août 2020 était due en partie à son inclusion parmi les jeux PS Plus mensuels.

Et cela, comme tout lancement massif, ne s’est pas fait sans problèmes. À partir d’environ 15h00 mardi dernier, les joueurs ont rencontré un crash de serveur, incapables de se connecter aux serveurs et voyant continuellement le même message d’erreur encore et encore. « Nous sommes conscients que les gens ne peuvent pas se connecter pour le moment », ont-ils déclaré officiellement à l’époque. « Pour fêter le lancement, nous avions préparé un gâteau, mais il est tombé sur les serveurs et nous essayons de nettoyer le glaçage au-dessus des morceaux. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire un nouveau gâteau. »

Fall Guys est maintenant disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.