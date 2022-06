Elden Ring avec des graphismes Super Nintendo ? Un utilisateur imagine ce que cela aurait été

Elden Ring continue d’être l’un des titres préférés des utilisateurs les plus enthousiastes. A cette occasion, le youtubeur 64 Bits, spécialisé dans les ouvrages dédiés à la recréation de jeux vidéo modernes au look classique, a imaginé à quoi aurait ressemblé le jeu From Software s’il était sorti dans les années 90 sur SNES. Ni la perspective isométrique ni le filtre CRT ne manquent, et le résultat est vraiment spectaculaire.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, l’utilisateur a recréé plusieurs sections du jeu dans les moindres détails : l’ennemi géant attendant avant de monter Stormy Hill, les pièges à feu trouvés dans certaines catacombes pleines de gargouilles et même l’impressionnant combat contre Malenia, un des boss finaux les plus populaires de l’Elden Ring.

Elden Ring : Du meilleur jeu de Software ?

Rien de plus et rien de moins qu’un 10 sur 10, c’est la note qu’il a obtenue dans notre analyse, dans laquelle nous disions que « From Software se surpasse et adapte la formule Souls à un monde prodigieux, écrasant tant par son ampleur que par son aspect artistique direction, sa liberté d’exploration et la nature de ses nombreux défis. Il est vrai que réaliser quelque chose de cette ampleur, avec plus d’une centaine d’heures de contenu, nécessite de réutiliser des idées et des ennemis. Mais le résultat est toujours quelque chose qui échappe aux descriptions courantes. Vous pouvez lire l’article sur ce lien.

Elden Ring a débarqué le 25 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.Le jeu triomphe des ventes et est devenu l’un des plus populaires ces dernières années. Y avez-vous déjà joué ? Si ce n’est pas le cas —ou si vous voulez tout découvrir—, chez Netcost nous vous proposons notre guide complet avec les boss finaux, l’histoire pas à pas, les secrets, les armes, les builds, les objets légendaires, les succès et les trophées…

Source | 64 bits sur YouTube