Les développeurs de Sonic Origins sont mécontents de l’état du jeu

Cette semaine, une compilation est arrivée dans les stores qui a ravi les vétérans des années 90, en particulier les fans de Sega qui ont grandi avec la commande d’un Mega Drive entre les mains. Sonic Origins est désormais disponible sur toutes les plateformes actuelles, et en plus de révéler la vérité sur l’une des grandes légendes urbaines de l’histoire du médium, il a été très bien accueilli par le public et la critique, même s’il n’est pas à 100% d’erreur. -libre. Simon Thomley, membre de Headcannon Games, créateurs des remasters, en a parlé.

Plus précisément, dans Headcannon Games, ils ont été en charge de la remasterisation de Sonic 3: Sonic & Knuckles, tandis que le Sonic CD est venu en charge de Christian Whitehead -créateur de Sonic Mania-, étant Sonic et Sonic 2 une collaboration entre les deux . Cependant, la compilation des quatre jeux a été réalisée en interne chez Sega, avec un résultat dont Thomley n’est pas vraiment satisfait.

Thomley ne se dérobe pas à ses responsabilités

« C’est frustrant », a déclaré Thomley dans un fil Twitter. « Je ne vais pas mentir en disant qu’il n’y avait aucun problème dans ce que nous avons donné à Sega, mais ce qui est dans Origins n’est pas ce que nous avons fait. L’intégration des quatre a introduit des bugs sauvages que la logique conventionnelle ferait croire à quelqu’un comme étant notre responsabilité , et dans beaucoup d’entre eux ce n’est pas le cas ».

« Avec Origins, nous étions des étrangers créant un projet séparé qui allait ensuite être intégré dans quelque chose de complètement différent », poursuit Thomley. « Nous savions qu’il y aurait un moment critique, et nous avons pressé jusqu’à ce que cela puisse être terminé et publié. Je peux assumer la responsabilité des erreurs que mes coéquipiers et moi avons commises, et il y en a eu. Certaines choses que nous avons réalisées mais que nous n’étaient pas autorisés à corriger vers la fin. Ce n’est pas parfait du tout et certaines erreurs viennent de nous. C’est délicat. »

« Je suis extrêmement fier de mon équipe pour ses performances sous pression, mais nous sommes tous très contrariés par l’état d’Origins, y compris Sonic 3 », conclut-il. « Nous n’étions pas trop accablés par cet état de soumission, mais il y avait beaucoup de choses qui n’étaient pas sous notre contrôle. »

Même avec tout, comme nous l’avons dit, la réception de Sonic Origins a été généralement bonne, malgré la décision controversée de vendre un mode de jeu supplémentaire dans une édition qui coûte cinq euros de plus. Sonic Origins est maintenant disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.