Kevin Feige confirme que le MCU sera au San Diego Comic Con "avec une grosse annonce"

Au cours des dernières semaines, il y a eu des spéculations selon lesquelles Marvel Studios aurait une présence testimoniale au prochain Comic Con de San Diego, mais il semble que ce ne sera finalement pas le cas. Loin de passer sans douleur ni gloire, Kevin Feige a assuré que l’univers Marvel sera présent au salon californien avec une annonce majeure.

Ce sera précisément le samedi 23 juillet prochain, lorsque le panel Disney aura lieu à San Diego, soulignant qu’il s’agit de la première présence de l’entreprise à la foire depuis 2019.

« Nous allons être au Comic Con le mois prochain, nous en sommes ravis », a déclaré Feige lors de la conférence de presse Thor: Love & Thunder. « La dernière fois que nous y étions, c’était il y a déjà trois ans, à parler de ce film et de bien d’autres. Et maintenant, je pense que si ce n’est pas tout, presque tout ce dont nous parlions est déjà sorti, nous sommes donc ravis d’aller et parler. » du futur ».

L’avenir de Marvel sera vu à San Diego

Comme le dit Feige, en fait, de nombreux films et séries dont ils ont parlé dans le hall H en 2019 sont déjà sortis, appartenant à la phase 4 de l’UCM. Parmi eux se trouvent Falcon et The Winter Soldier, Loki, Wandavision, Hawkeye, What if…?, Eternals, Black Widow, Shang Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou Thor: Love susmentionné. & Tonnerre. Avec cela, Feige se prêtera à bien parler de ce qui est à venir et est déjà annoncé, comme les Gardiens de la Galaxie 3 -James Gunn a laissé entendre sur Twitter qu’il sera présent- ou Hulka Lawyer, qui sortira ce prochain Août. .

Source : Collisionneur