Premières minutes de Dragon Ball Super : Super Hero ; un coup de nostalgie que vous allez adorer

Toei Animation a publié les cinq premières minutes de son nouveau film, Dragon Ball Super : Super Hero, dans lequel on voit un récapitulatif des grands événements qui se sont déroulés sur terre avec Goku comme protagoniste. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui en tête d’article, durant les premières minutes, avec un style visuel spectaculaire et très Dragon Ball d’une vie, des affrontements tels que le Ruban Rouge, Tao Pai Pai, le saut dans le temps sont passés en revue d’androïdes et Cell… Pure nostalgie qui frappe fort et donne envie de plus.

Comme vous le savez, le film renoue avec l’intrigue de l’armée en question et des androïdes, donc tout ce qui a été vécu pendant Dragon Ball et Dragon Ball Z est revu, mais en ajoutant certaines nouveautés pour introduire les nouveaux personnages que nous verrons dans ce aventure dans laquelle Gohan et Piccolo seront les protagonistes. De plus, certains détails sont confirmés qui valent la peine d’être connus sur un film que Toriyama a adoré.

Super Vegeta plus Z que jamais… en Super.

Android 21 est-il canon ?

Le premier et le plus notable est qu’A21, le personnage qui agit comme un méchant dans Dragon Ball FighterZ a été canonisé avec le film. Dans ces premiers instants, nous pouvons voir comment elle apparaît comme l’épouse du docteur Gero avec le nom de Vomi, décédé de manière inconnue et cela, c’est déjà une chose du jeu vidéo, dont Gero a fait un androïde à son image et ressemblance. Le personnage a été créé par Toriyama lui-même pour FighterZ, il l’a donc simplement ramené pour le rendre officiel.

Tout au long des premières minutes, on nous explique également qui est Hedo, le petit-fils de Gero et Vomi, et qu’il aura un rôle pertinent tout au long de Dragon Ball Super : Super Hero, où le Ruban Rouge veut retrouver ses jours de gloire.

Quelle est la date de sortie du film Dragon Ball Super : Super Hero en France ?

Pour le moment, nous n’avons pas de date de sortie pour le film Dragon Ball Super : Super Hero, qui a déjà fait ses débuts dans les salles au Japon et fera de même aux États-Unis à la mi-août. La dernière chose que l’on sait, c’est qu’il devrait être diffusé tout au long de cet été, cette fois par Crunchyroll, qui a conservé les droits du film.