Eternal Darkness fête ses 20 ans : 5 raisons pour lesquelles vous devriez y jouer

Eternal Darkness: Sanity’s Requiem vient d’avoir 20 ans. Le jeu le plus lovecraftien que nous ayons vu exclusivement pour la Nintendo GameCube a fait ses débuts le 24 juin 2002 aux mains de Silicon Knights. Au-delà de la saga Resident Evil, la réalité est que la console 128 bits de Nintendo n’a pas reçu trop de titres d’horreur.

Cependant, l’œuvre à laquelle nous rendons hommage aujourd’hui a réussi à convaincre à la fois le public et la critique et est automatiquement devenue l’une des préférées de la communauté. Et au fil des années, il a réussi à se hisser au rang de jeu culte. Faites-vous partie de ceux qui le connaissaient déjà mais qui veulent en profiter à nouveau ? Ou n’est-ce pas le cas et êtes-vous prêt à le découvrir ? Que vous fassiez partie d’un groupe ou d’un autre, nous vous donnons 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas le manquer.

Eternal Darkness: Sanity’s Requiem – 5 raisons d’y jouer

Une histoire très lovecraftienne : dans le skin du jeune Alex Roivas, nous avons pour mission d’enquêter sur le manoir familial du Rhode Island après la mort mystérieuse de notre grand-père. L’histoire combine le présent, avec des chapitres qui se déroulent dans des temps reculés et aux commandes de différents personnages. Chacun a un thème spécifique et ils sont tous différents les uns des autres. Et tout tourne autour de l’horreur cosmique de HP Lovecraft, avec un scénario qui brille par la richesse de son écriture. Les dieux anciens ou la folie ne manquent pas comme thème principal.

Le système de santé mentale : sans aucun doute, l’élément différentiel qui fait d’Eternal Darkness une expérience unique. Au-delà de la perte de santé, dans le jeu Silicon Knight, nous voyons comment notre santé mentale est diminuée, ce qui se produit lorsque des ennemis apparaissent ou que nous avons peur. Et quand cela arrive, le jeu essaie de nous faire croire que nous sommes devenus fous. Des chiffres qui dansent dans l’inventaire, des visions paranormales et même des messages d’erreur indiquant que la console a subi une panne technique sont quelques-unes de ses occurrences.

Variety de mécanismes : tandis que nous explorons le manoir, le jeu n’est pas trop éloigné d’autres titres comme Resident Evil ou Silent Hill, puisque nous devons passer au peigne fin chaque recoin de la maison, chercher des objets et trouver la voie à suivre. Cependant, lorsque l’on joue les chapitres qui nous font voyager vers d’autres lieux avec des personnages inédits, l’offre de mécaniques est très large, avec de nombreuses énigmes, des combats et même l’utilisation de sorts magiques.

Facture technique à la hauteur de l’oeuvre : en ce milieu d’année 2022, Eternal Darkness surprend tant par la netteté de ses images, que par la qualité des effets sonores. De plus, les performances étaient également très bonnes pour l’époque. Au-delà de tout cela, le cadre était un autre de ses points forts, puisque la variété des lieux, ainsi que l’ambiance dégagée à l’intérieur du manoir, suffisaient à nous donner la chair de poule.

Il y a une vie au-delà des mythes du genre : nous connaissons tous des franchises comme Silent Hill, Project Zero et Resident Evil, entre autres. Et c’est toujours positif de retrouver des titres si bien valorisés en dehors des Jack, Knight et King du genre. Qu’il soit devenu un jeu culte et qu’ils soient nombreux à demander son retour sous forme de remasterisation n’est pas un hasard. De plus, être une exclusivité GameCube signifiait que de nombreux joueurs l’ont manqué. Alors maintenant vous savez : il n’est jamais trop tard si le bonheur fait du bien.

Eternal Darkness : Sanity’s Requiem n’est disponible que sur la seule plateforme sur laquelle il est arrivé le 24 juin 2022 : la Nintendo GameCube. Par conséquent, aujourd’hui, il n’est possible de le lire qu’à travers le disque original. Sans aucun doute, un de ces titres qui seraient mieux servis par un remake ou, à tout le moins, une remasterisation en haute définition. Curieusement, issus de Nightdive Studios, une équipe spécialisée pour donner une seconde vie à des jeux classiques comme Turok, Shadow Man ou le futur System Shock, ils ont récemment montré leur envie de travailler à son retour.