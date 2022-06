Veterans of Days Gone et The Last of Us présentent leur nouveau jeu NFT, Ashfall

Deux noms prestigieux auparavant dans les studios PlayStation comme Michael Mumbauer et John Garvin se sont associés pour développer un nouveau jeu, Ashfall. Désormais appelé Liithios, ce studio travaille sur ce titre qui mettra en vedette la technologie blockchain et aura des éléments NFT. , l’ayant défini comme « un vrai triple A Web3 ».

Mumbauer est un vétéran de Sony depuis 13 ans, avec des jeux comme The Last of Us à son actif, tandis que Garvin a été un leader chez Bend Studio, en tant que directeur créatif sur Siphon Filter et plus récemment Days Gone. Les deux s’accordent à définir Ashfall comme « un monde ouvert axé sur la narration », et sortiront à la fois sur PC et sur consoles.

Selon les premiers détails d’Ashfall, il s’agit d’un monde post-apocalyptique conçu par Garvin et affecté par « le réchauffement climatique, l’éruption du volcan Ring of Fire, des champs d’énergie mystérieux et perturbateurs et des enclaves en guerre ». Le jeu se déroulera dans la ville de Seattle, dans un environnement pollué par les cendres volcaniques et la fumée, et sera principalement une aventure solo, bien qu’il comportera également des éléments PVP.

Technologie blockchain et trading NFT

On sait également qu’il utilisera l’écosystème Hedera, qui fournit des outils aux entreprises intéressées par le NFT, et quelque chose qui rend toujours les joueurs méfiants, ce à quoi Mumbauer a fait allusion.

« Il y a un léger malentendu à mon avis sur ce que la blockchain peut signifier pour les joueurs », déclare Mumbauer. « Je vois la blockchain comme un rail où la gare principale est celle des jeux vidéo. Les autres gares mènent à la principale, et les trains les traversent et apportent de la bonne marchandise (NFT) aux joueurs. C’est un moyen d’avoir des expériences plus profondes que jamais ».

Avec cela, il est plus que probable que le réseau Hedera permettra aux joueurs de construire, de vendre et généralement d’échanger des objets qu’ils trouvent dans le monde d’Ashfall, qui est également confirmé comme étant étendu à travers les bandes dessinées publiées par DC.

