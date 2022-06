Il y a une vie après Elden Ring, From Software parle de leurs prochains projets

Bien que la vie semble avoir perdu un peu de couleur et de sens sans Elden Ring, il y a de l’espoir pour les fans de From Software. Hidetaka Miyazaki, le président de la société, a donné plusieurs interviews ces jours-ci dans lesquelles il passe en revue l’avenir du studio et, pour la première fois, parle de ses nouveaux projets. En eux, les bonnes nouvelles s’accumulent, alors allons-y par parties.

Tout d’abord, ils n’ont pas encore terminé Elden Ring. Interrogé sur une hypothétique suite, le concepteur commente que, « tout d’abord », le studio a l’intention de publier plusieurs mises à jour pour le jeu à l’avenir. Autrement dit, il alimente les rumeurs sur ses extensions et contenus téléchargeables (DLC), déjà un secret de polichinelle dans cette industrie.

From Software accumule les jeux

Mais en dehors des Terres du Milieu, Miyazaki a été interrogé sur certaines déclarations qu’il a faites en 2018, lorsqu’il a assuré qu’il avait « deux projets non annoncés », dont l’un a fini par devenir Elden Ring. Qu’est-il arrivé à l’autre ? Est-il toujours en cours d’exécution ? Sans mâcher ses mots, le réalisateur admet que oui et qu’il est dans « les derniers stades de développement ». Pourrions-nous voir un autre jeu du studio bientôt? Une nouvelle âme, peut-être ? Une suite à l’un des éléments ci-dessus?

La chose ne s’arrête pas là. Miyazaki assure que bien qu’il dirige cet autre jeu, il aimerait que davantage de personnes de From Software soient encouragées à réaliser et à apporter « une autre couleur ou une approche différente » à son catalogue. L’entreprise a énormément grandi ces dernières années et Miyazaki admet qu’ils ont plus de projets parallèles que jamais auparavant. Beaucoup seront responsables de différentes personnalités en qui ils ont confiance et en fait, ils ont publié aujourd’hui plusieurs offres d’emploi pour collaborer avec eux.

From Software vit un doux moment et ce n’est pas pour moins. Candidat à tout et plus que possible au GOTY, Elden Ring cumule près de 13,5 millions de jeux vendus, ce qui fait de Malenia et de la partie sans lumière du jeu le plus vendu de From Software. En comparaison avec le reste de Souls, Elden Ring est intraitable et a même battu Call of Duty dans ce qui semblait être une bataille impossible. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de voir comment son monde continue de croître et ce que le développeur fait maintenant avec confiance et une économie saine.

Source | Joueur 4A