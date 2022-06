Overwatch 2 remplacera l’original en octobre et rendra impossible de jouer à nouveau

Un roi mort, mis roi. Blizzard a confirmé qu’Overwatch ne serait plus jouable une fois sa suite sortie. À partir du 4 octobre prochain, lors de sa sortie en store, le jeu original sera retiré et la seule option disponible sera Overwatch 2. C’est du moins ainsi qu’Aaron Keller, réalisateur de cette deuxième partie, l’a expliqué dans une question-réponse sur Reddit, où il a également parlé comme suit du lancement :

« Nous utilisons le terme Early Access uniquement pour indiquer que ce n’est que le début. Pourtant, Overwatch 2 sortira avec de nouveaux héros, des cartes et des options inédites. Il y aura du nouveau contenu toutes les neuf semaines et nous avons même récemment détaillé les saisons. 1 et 2 du jeu « Il y a aussi des parties importantes de l’expérience qui ont toujours fait partie de nos plans, comme le mode campagne ou coopératif, qui arrivera tout au long de l’année prochaine. Quand Overwatch 2 sera lancé le 4 octobre, il sera remplacer le service actuel » .

La décision va susciter de nombreuses polémiques car Jeff Kaplan, réalisateur de l’original, avait promis à l’époque que les deux jeux coexisteraient sans problème. Cela soulève également un bon nombre de questions sur ce que sera le processus. Cela indique-t-il dire adieu pour toujours aux jeux 6 contre 6 originaux pour parier uniquement sur le nouveau modèle 5 contre 5 d’Overwatch 2 ? Qu’adviendra-t-il des copies physiques du premier ?

Il semble que Blizzard ne veuille pas diviser la communauté et mise beaucoup sur le modèle free to play d’Overwatch 2, dans lequel il bannira les loot boxes d’origine pour les season pass. « Overwatch est un jeu avec une vie propre et en constante évolution », ont déclaré les responsables. « Ce changement de stratégie nous semble être dans le meilleur intérêt de nos joueurs et du jeu. » Nous verrons comment la communauté réagit et comment se passe la transition d’ici à ce 4 octobre où Overwatch 2 sort en accès anticipé pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et PC.

Source | Reddit