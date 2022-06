Furiosa, la préquelle de Mad Max, publie un synopsis et révèle les méchants et la chronologie

Le nouveau film Mad Max, le spin-off centré sur Furiosa, a un nouveau synopsis officiel qui révèle le retour d’anciennes connaissances et confirme où l’histoire se situera dans la chronologie de la saga. Le synopsis confirme que ce nouvel opus sera un prequel se déroulant bien des années avant Mad Max : Fury Road et que le méchant de ce dernier, Joe l’Immortel, est de retour.

« Alors que le monde s’effondre, une jeune Furiosa est kidnappée du Green Place of Many Mothers par une grande horde de motards dirigée par Dementus, le Warlord. Furiosa traversera le désert avec eux et à travers le désert jusqu’à la Citadelle où des tyrans comme Deathless Joe président, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves tout en rassemblant les moyens de s’échapper et de retrouver le chemin du retour. »

Furiosa : distribution et date de sortie

Pour donner vie à la version plus jeune des personnages, Warner a choisi la célèbre Anya Taylor-Joy dans le rôle de Furiosa (jouée à l’origine par Charlize Theron) et tout indique que Tom Burke sera le nouveau Joe l’Immortel. L’acteur de Only God Forgives et Mank succèdera à Hugh Keays-Byrne, qui incarnait le méchant dans Mad Max : Fury Road, mais malheureusement décédé en 2020. Pour lequel nous n’avons aucune référence préalable, c’est Dementus, puisqu’il n’a jamais été vu. dans Fury Road, peu importe combien de mentions en ont été faites. Dementus sera le principal méchant de l’histoire et les rumeurs indiquent que Chris Hemsworth est le favori pour le rôle.

Mais les grandes stars de Mad Max seront de retour dans l’équipe technique. George Miller répète en tant que réalisateur et le fait avec l’équipe avec laquelle il a remporté six Oscars en 2015. Il s’agit de Nico Lathouris en tant que co-scénariste, Margaret Sixel en tant que monteuse, Lesley Vanderwal aux commandes du maquillage et Colin Gibsol à la production et à la scénographie. . Si tout se passe bien, Furiosa devrait sortir le 24 mai 2024.

Source | Collisionneur