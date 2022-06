Pokémon Snap arrive sur Nintendo Switch Online + pack d’extension

Un autre classique de la Nintendo 64 a rejoint le catalogue Nintendo Switch + Expansion Pack. Il s’agit de Pokémon Snap, un titre sorti sur la machine de Kyoto en 1999 (2000 en Europe) et qui pose un concept différent du reste des jeux vidéo de la saga. A cette occasion, nous continuons à capturer des créatures, mais pas de la manière que l’on pourrait penser à première vue : nous le faisons à travers la caméra.

Pokémon Snap nous invite à observer les Pokémon dans divers endroits de leur habitat naturel et nous permet de photographier les clichés les plus originaux. Un autre des jeux vidéo les plus importants de la marque pour cette console, Pokémon Stadium, n’est pas encore disponible sur le service.

Tous les jeux Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online

claquement de pokémon Super Mario 64 La Légende de Zelda : Ocarina of Time La légende de Zelda : le masque de Majora mario kart 64 Guerres de Lylat L’histoire de Yoshi Péché et châtiment docteur mario 64 mario-tennis OPÉRATION WINBACK Mario de papier Banjo-Kazooie f zéro x mario-golf Kirby 64 : Les éclats de cristal

Nintendo a récemment ajouté Kirby 64 : The Crystal Shards, un jeu de plateforme mettant en vedette la balle rose qui a fait ses débuts sur Switch Online avec un sérieux bug. Cependant, Kyoto a annoncé qu’ils travaillaient sur une solution, ils ont donc publié plus tard un correctif. Depuis la sortie des premiers jeux, il y a eu certains bugs d’émulation, que Nintendo corrige petit à petit.

L’esprit de Pokémon Snap a été ravivé sur Nintendo Switch par la main de New Pokémon Snap, un jeu vidéo qui récupère l’idée et la transfère sur un système moderne.

Le prix de l’abonnement à Nintendo Switch Online + Expansion Pack est de 39,99 euros pour le forfait individuel et de 69,99 euros pour le forfait familial.

