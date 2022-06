Final Fantasy 16 tente d’explorer des thèmes plus adultes et complexes

Final Fantasy XVI est le premier jeu vidéo de la saga numérotée à recevoir la classification Mature (déconseillé aux moins de 17 ans) aux États-Unis. Dans une interview avec Gamespot, le producteur Naoki Yoshida a justifié cette décision et a expliqué que l’intention n’est pas de créer un jeu vidéo violent pour le simple fait d’en être un, mais plutôt qu’ils ont essayé de se plonger dans des thèmes plus matures et complexes. que l’histoire exigeait.

« Lorsque vous essayez de raconter une histoire avec des thèmes adultes complexes, ces notes peuvent finir par devenir un obstacle », a admis Yoshida. « Vous finissez par changer les choses en fonction de cela. Vous voulez montrer quelque chose, mais à cause de la note que vous devez obtenir, vous éloignez la caméra. Et cela finit par transformer l’expérience en quelque chose de moins cher ».

Cependant, à cette occasion, l’équipe de Square Enix a préféré s’assurer qu’elle pouvait raconter l’intrigue sans ces contraintes. « Nous avons décidé d’obtenir la cote Mature dans presque toutes les régions où nous allons sortir le jeu. Cependant, ce n’est pas seulement parce que nous voulons simplement rendre le jeu plus violent ou plus explicite, mais parce que nous estimons qu’il est nécessaire d’explorer ces thèmes adultes que le titre aborde. »

Autres jeux ayant obtenu cette note

En dehors de la série numérotée, il existe deux autres jeux vidéo qui ont obtenu cette note dans le passé. Le premier d’entre eux est Final Fantasy Type-0, un titre réalisé par Hajime Tabata (le réalisateur du quinzième opus), qui est initialement sorti sur PSP, bien qu’il ait ensuite reçu une remasterisation sur PS4, Xbox One et PC. Le second est le récent Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, le jeu vidéo de type Souls développé par Team Ninja.

Final Fantasy XVI sera mis en vente à l’été 2023 exclusivement sur PS5. Le jeu ne sera pas un monde ouvert, bien qu’il introduira une section inspirée des titres de ce style. D’autre part, Naoki Yoshida lui-même a révélé que le protagoniste appréciera la compagnie d’alliés au combat, mais que ceux-ci seront gérés par l’IA du jeu.

Source | lieu de jeu