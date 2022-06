Call of Duty : Warzone sort un bundle très mexicain inspiré des alebrijes

Après l’arrivée de la saison 4 sur Call of Duty: Warzone sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC où ils ont incorporé d’importantes nouveautés dans ce populaire Battle Royale telles que Fortune’s Keep in Caldera et Rebirth Island en tant que troisième intégré carte , aujourd’hui à travers une déclaration Activision a publié que le titre rejoint la promotion de la culture mexicaine à travers les légendaires alebrijes.

Ensemble Alebrije sauvage

Ce package est disponible à partir de ce 22 juin dans Call of Duty : Vanguard et Call of Duty : Warzone pour pouvoir frimer pour 1 200 points COD :

La nouvelle mitraillette Marco 5 « Modern Craft »

Le décalcomanie d’arme légendaire « Shield Flower »

L’amulette d’arme épique « Axolotl »

La nouvelle carte de visite « Colorful Dream »

L’emblème « vérité artistique

Le graffiti « Joie

Et un saut de niveau

Ce lot fait partie du contenu de la quatrième saison : Fortune Hunter Mercenaries, qui a débuté le 22 juin.

Prélude à ce qui va arriver dans le nouveau CODMW2

Cet ajout réchauffe définitivement l’atmosphère après qu’il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que dans Call of Duty : Modern Warfare 2, les Latinos seront une partie essentielle de l’histoire et que la nouvelle Warzone, la version mobile et le nouveau multijoueur arriveront ensuite. Le 28 octobre sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 et PC.

N’oublions pas que, dans le trailer d’annonce, J Balvin et Metallica ont mis la touche régionale avec l’adaptation qu’ils ont faite de « Wherever I May Roam » et que dans l’intrigue les forces spéciales 141 intégreront le colonel Alejandro Vargas, un Mexicain qui Cela aura une grande influence au sein de l’argumentation et fera donc du Mexique un élément central de l’histoire.

Pour connaître plus de détails sur cette nouvelle saison, vous pouvez visiter notre game tag.