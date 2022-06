Fortnite x Naruto : Gaara, Itachi, Hinata et Orochimaru déjà en boutique

Gaara, Itachi, Hinata et Orochimaru de Naruto Shippuden sont venus à Fortnite en tant que nouveaux skins. Dans cette actualité, nous expliquons comment obtenir les nouveaux skins Naruto dans Fortnite Battle Royale. Nous vous donnons également tous les détails de cette nouvelle collaboration Fortnite Saison 3 :

Comment obtenir Gaara, Itachi, Hinata et Orochimaru de Naruto à Fortnite ?

Les skins Gaara, Itachi, Hinata et Orochimaru et leurs accessoires sont des objets de la boutique Fortnite qui doivent être achetés avec des V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu. Au moment où nous écrivons cette news, le taux de change est de 1 000 paVos pour 7,99 €. Ces nouveaux skins Fortnite sont arrivés en store pour la première fois le 24 juin 2022 :

Quels sont tous les objets de Gaara, Itachi, Hinata et Orochimaru dans Fortnite ?

Juste en dessous nous vous laissons une liste avec tous les objets de Gaara, Itachi, Hinata et Orochimaru à Fortnite, et leurs prix en paVos :

Lot Itachi et Orochimaru (comprend le skin Itachi Uchiha, l’accessoire de sac à dos Masque ANBU, le skin Orochimaru, l’emote Shadow Serpent et l’écran de chargement Island Ninjas) : 2 200 V-Bucks

Hinata et Gaara Bundle (comprend le skin Hinata Hyuga, l’accessoire sac à dos Hinata Backpack, le skin Gaara, l’accessoire sac à dos Sand Pumpkin, le deltaplane Gaara Sand Cloud et l’écran de chargement Shinobi Alignment) : 2 400 V-Bucks : 2 400 V-Bucks

El Nindo Gear Bundle (comprend l’emote Rasen Shuriken, l’outil de récolte Kunai de Minato, l’outil de récolte Kusanagi Sword (Orochimaru) et l’Akatsuki Wrap) : 1 300 V-Bucks

skin Itachi Uchiha + masque ANBU accessoire sac à dos : 1 500 paVos

skin d’Orochimaru + Geste du Serpent de l’Ombre : 1 600 paVos

Skin Hinata Hyuga + accessoire sac à dos Hinata Backpack : 1 500 paVos

Aspect Gaara + accessoire sac à dos Citrouille de sable + deltaplane Nuage de sable de Gaara : 1 800 paVos

Deltaplane Manda : 1 200 paVos

Geste Rasen Shuriken : 400 V-Bucks

Outil de récolte de Kunai de Minato : 500 V-Bucks

Outil de récolte d’épée Kusanagi (Orochimaru): 800 V-Bucks

Emballage Akatsuki : 300 V-Bucks

Tous les objets Orochimaru, Gaara, Hinata Hyuga et Itachi Uchiha dans Fortnite

En plus de cela, nous vous rappelons qu’il est possible d’obtenir le Manda Glider et l’Akatsuki Wrap entièrement gratuitement en complétant les défis El Nindo, ainsi que les emotes exclusives Itachi surpris, Gaara concentré, Byakugan d’Hinata et Sourire d’Orochimaru.

Les skins Itachi Uchiha et Orochimaru dans Fortnite et leurs différents styles

Les skins Gaara et Hinata Hyuga dans Fortnite et leurs différents styles

Qu’est-ce qu’un skin Fortnite ? Ce qui est le meilleur?

Comme toujours lorsque nous publions des actualités de ce type, nous devons vous rappeler le fonctionnement des skins Fortnite :

Les skins Fortnite, comme le reste des accessoires du jeu, ne sont que des modifications esthétiques. Autrement dit, ils ne modifient que l’apparence de notre personnage dans le jeu. Ni l’un ni l’autre n’est « plus fort » ou « meilleur » que l’autre, pour ainsi dire.

Tous les objets skins Fortnite (skins, sacs à dos, pioches…) peuvent être utilisés sans problème dans tous les modes de jeu : Battle Royale, Creative et Save the World.

Tous ces objets peuvent revenir au store à l’avenir, bien que personne ne sache exactement quand, à moins qu’Epic Games lui-même ne l’annonce, ou à moins que les sections du store ne soient divulguées quelques heures avant la mise à jour quotidienne.

Dans notre guide Fortnite, nous vous expliquons comment monter de niveau rapidement pendant la saison 3 du chapitre 3 afin que vous puissiez compléter le Battle Pass, ainsi que bien d’autres choses.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration