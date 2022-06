Star Wars : KOTOR 2 ne peut pas être terminé sur Switch en raison d’un bug et Aspyr recommande d’utiliser des astuces

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, le récent port Nintendo Switch du RPG classique de Lucasfilm, a eu un lancement quelque peu controversé dans l’hybride du Great N. À tel point que depuis sa sortie cinématique plus tôt ce mois-ci , un pourcentage de joueurs ont été avertis via les réseaux sociaux et les forums Aspyr Media qu’ils ne pouvaient pas dépasser un certain point de la quête, en particulier après la cinématique d’atterrissage sur Onderon. Maintenant, Aspyr Media, responsable du port, a proposé une solution temporaire un peu particulière.

Aspyr Media recommande d’activer les astuces

Así, desde el estudio responsable del port del juego, Aspyr Media, se ha recomendado a aquellos jugadores que experimentan problemas con el progreso del juego, que la mejor solución temporal es activar el menú de trucos del propio título mientras no llegue una solución oficial vía actualisation. Pour ce faire, les joueurs rencontrant ce bug sur Switch devront triple-cliquer sur le stick gauche pour faire apparaître le menu de triche et sélectionner l’option warp.

Après avoir activé ladite triche, le joueur doit choisir de se téléporter dans la zone OND504, en évitant la zone marchande pour ne pas bloquer la progression. Bien entendu, il s’agit d’une solution un peu abrupte qui ne cache pas une gestion imprécise d’une erreur qui ne devrait pas parvenir à la version finale du titre, d’autant plus si l’on prend en compte qu’il s’agit d’un portage d’un jeu de 2004.

Pour le moment, Aspyr Media n’a pas précisé de date pour la sortie d’un patch qui corrige le problème, bien qu’ils se couvrent le dos en assurant qu’il s’agit d’un bug qui « n’affecte qu’un petit nombre d’utilisateurs » du titre et qu’il n’est-ce pas une erreur répandue.

Source | Aspyr Media